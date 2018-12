For fjerde gang kunne Real Madrid lade sig hylde som vinder af klub-VM, da Al-Ain blev slået i finalen.

Real Madrid blev lørdag den mest vindende klub i VM for klubhold, da Al-Ain i finalen blev besejret 4-1.

Dermed nåede Real Madrid op på fire titler i det nuværende turneringsformat, efter at Corinthians vandt for første gang i 2000.

Inden lørdagens finale lå FC Barcelona og Real side om side med tre titler hver, og Real har nu vundet turneringen de seneste tre år i træk.

Al-Ain var en overraskende modstander i finalen, da mandskabet fra værtsnationen De Forenede Arabiske Emirater skabte den helt store overraskelse i semifinalen.

Her formåede Al-Ain således at sende argentinske River Plate, der netop har vundet Copa Libertadores, ud af turneringen efter 2-2 i ordinær spilletid og straffesparkskonkurrence.

Real Madrid skulle bruge 14 minutter på at komme foran, så havde Luka Modric med et kringlet skud sikret 1-0-føringen.

Lucas Vázquez slap fri i højre side og sendte bolden ind i feltet, hvor Karim Benzema overlegent tæmmede den med brystet og med et lille vip lagde bolden af til Modric.

Den nykårede Ballon d'Or-vinder sparkede sikkert bolden i mål uden chance for Al-Ain-keeper Khalid Eisa.

Efter en times spil leverede Real endnu en perle.

Efter et hjørnespark fik Al-Ain-forsvaret clearet bolden, men den endte hos Marcos Llorente, der uden for feltet trykkede af første gang og bragede bolden i mål til 2-0.

Så kom der gang i målscoringen, og endnu et hjørnespark skabte problemer for Al-Ain med ti minutter igen, og Sergio Ramos headede Real på 3-0.

Tsukasa Shiotani fik lov at reducere for Al-Ain på et hovedstød langt fra mål, men det var ikke slut endnu, og i tillægstiden scorede Yahia Nader så et uheldigt selvmål, så Real vandt 4-1.

I kampen om tredjepladsen og bronzemedaljer vandt River Plate overbevisende 4-0 over japanske Kashima Antlers.

Efter det ydmygende nederlag i semifinalen fik River Plate lidt oprejsning takket været to mål af Gonzalo Martinez samt scoringer af Bruno Zuculini og Rafael Santos Borre.

