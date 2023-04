Lyt til artiklen

Det var ikke til at se, at Christian Eriksen havde siddet ude med en skade siden januar, da han søndag var tilbage i startopstillingen for Manchester United.

Faktisk var danskeren så god, at BBC udnævner ham til kampens spiller i 0-2-sejren ude mod Nottingham Forest.

»Antony medvirkede, men det var Christian Eriksen, der var bindeleddet for United,« skriver mediet og fortsætter:

»Sammen med Bruno Fernandes hjalp Eriksen med at dominere første halvleg.«

Danskeren fik 78 minutter på banen for United. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Danskeren fik 78 minutter på banen for United. Foto: CHRIS RADBURN

De gode aktioner var medvirkende til, at BBC gav danskeren 7,64 point – hvilket betyder, at han løber med titlen som kampens spiller i sit comeback i startelleveren.

Eriksens nærmeste forfølgere var Aaron Wan-Bissaka og målscorer Diogo Dalot med henholdsvis 7,23 og 7,12 point.

Også Sky Sports var imponeret over den danske midtbanespiller, som fik karakteren otte.

Målscorer Antony og Bruno Fernandes fik samme karakter, men her løb førstnævnte med titlen som kampens spiller.

'De røde djævle' ligger med søndagens sejr nummer tre i Premier League. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere 'De røde djævle' ligger med søndagens sejr nummer tre i Premier League. Foto: CHRIS RADBURN

Trods indhop i Uniteds seneste Premier League-kamp mod Everton og Europa League-kampen mod Sevilla var Eriksen ikke tiltænkt en plads som starter i søndagens opgør.

Men i opvarmningen pådrog Eriksen-erstatningen Marcel Sabitzer sig en skade i lysken, hvilket betød, at Erik ten Hag måtte skifte ud på midtbanen.

»Sabitzer følte noget, og vi besluttede ikke at tage risikoen. Vi vil finde ud af, hvad det er, i morgen.«

»Men når man har Eriksen på bænken, er det bestemt ikke en ulempe,« sagde United-træneren til BBC.