Det var lige så meget hans egen skyld.

Sådan sagde Leonardo Bonucci om sin Juventus-holdkammerat Moise Kean, som blev mødt af racistiske tilråb og abelyde i Juventus’ Serie A-kamp mod Cagliari.

Den usolidariske og kluntede kommentar fra Bonucci har Manchester City-stjernen Raheem Sterling kun latter og hovedrysten til over for på Instagram.

»'Det er lige så meget hans skyld.' Bonucci, det eneste man kan gøre er at grine,« skriver Sterling, som er en slags uofficiel bannerfører for kampen mod racisme i fodbold i England.

Leonardo Bonucci i jubel med Moises Kean. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Leonardo Bonucci i jubel med Moises Kean. Foto: ALBERTO LINGRIA

Angriberen Moises Kean bredte sine arme ud og gestikulerede over for Cagliari-fansene, som tilsvinede ham med racistiske tilråb. Det er det, Bonucci hentydede til efter kampen i et interview:

»Jeg mener, at skylden er 50/50, for Moise skulle ikke have gjort sådan, og tribunen skulle ikke have reageret på den måde,« sagde den rutinerede forsvarsspiller til Sky Sport Italia.

Han har efterfølgende ændret standpunkt og trukket en kraftig streg i sandet. 'Uanset hvad: Sig nej til racism,' skriver han nu på Instagram.

Cagliari-fansenes racistiske angreb mod 19-årige Kean var så voldsomt, at kampen blev stoppet i tre minutter, og fansene modtog en advarsel serveret af stadionspeakeren. Cagliari-anfører Luca Ceppitelli forsøgte også at stoppe fansene til at stoppe, så kampen kunne spilles færdig.

Moises Kean jubler. Foto: Fabio Murru Vis mere Moises Kean jubler. Foto: Fabio Murru

Moise Kean har på de sociale medier kommet med sit budskab. På Instagram lagde angrebstalentet et billede op af sin jubelscene fra sin scoring i kampen med ordene: ‘den bedste måde at reagere på racisme: #NejTilRacisme.’

Det er ikke første gang, at en Juventus-spiller oplever racistiske tilråb på Sardinien, hvor Cagliari hører til. Sidste år beklagede Blaise Matuidi sig også over racisme fra fansene, og reagerede på banen, da Kean blev tilsvinet.

Flere andre af fodboldens største stjerner har også bakket Juve-supertalentet op i kølvandet på skandalen.

Både Paul Pogba, Patrice Evra, Mario Balotelli og Christian Benteke har eksempelvis ytret deres vrede over den behandling, som det unge angrebstalent fik af Cagliari-fansene.