Chelsea-manager Frank Lampard måtte tage familien under armen og haste hjem fra ferie i Frankrig.

Mens Lampard solede sig på den franske sydkyst i byen Antibes, var den britiske regering i fuld gang med at ændre i landets rejsevejledninger som følge af coronapandemien.

Er britiske statsborgere ikke nået hjem fra Frankrig inden lørdag morgen klokken 4.00, skal man gå i 14 dages karantæne. Og det var Lampard ikke specielt begejstret for, da det ville betyde, at han missede en stor del af Chelseas sæsonopstart.

Derfor måtte han og konen Christine haste mod England med parrets børn for at nå over grænsen og undgå karantæne. Det skriver Daily Mail.

Lampard var dog ikke den eneste, der havde fået den idé, da der allerede fredag var lang kø ved Eurotunnelen, der forbinder Frankrig og England.

De nye karantæneregler i England, som nu også inkluderer Holland, kommer unægteligt til at skabe problemer for flere klubber, der har sendt spillerne af sted på ferie. Ifølge Daily Mail har visse klubber givet nogle af spillerne lov til at blive i udlandet, og de vil dermed misse sæsonopstarten.

Allerede mandag begynder træningen for flere klubber, heriblandt Brighton, Sheffield United og West Ham, men da Chelseas sæson varede lidt længere med FA Cup-finale og Champions League-kamp, så starter de først op lidt senere.

Under alle omstændigheder står det klart, at Premier League-sæsonen starter op 12. september.