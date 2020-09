Når du i fremtiden skal se herrelandsholdet i fodbold, bliver det på TV 2.

TV 2 har nemlig sikret sig rettighederne til alle kampene fra 2022 til 2028. Det oplyser de på deres hjemmeside.

Og det er noget som TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, er meget tilfreds med.

»Det er ikke mindre end fantastisk, at det er lykkedes igen at få herrefodboldlandsholdet tilbage på 'Hele Danmarks hjemmebane'. På TV 2 gør vi alt, hvad vi kan, for at samle danskerne om store begivenheder, og er der noget, som kan samle danskerne, er det vores bedste landshold i fodbold og håndbold.«

Udover alle kampe i EM- og VM-kvalifikationskampe, Nations League- og venskabskampe har TV 2 sammen med DR sikret sig rettighederne til EM i 2024 og 2028.

TV 2 sendte landskampene i en lang årrække indtil 2014. Nu mener de så, at landsholdet er tilbage på den største scene.

Alle Danmarks landskampe vil blive sendt direkte på TV 2s hovedkanal.

Sammen med DR har TV 2 også rettighederne til at vise VM i 2022. Fordelingen af kampe er endnu ikke fastlagt, men kampene bliver fordelt ligeligt.

Foruden de danske landskampe og slutrunderne indeholder aftalen med UEFA en lang række andre landskampe fra både EM- og VM-kvalifikationerne, Nations League og venskabskampe.

Det drejer sig om over 1.000 landskampe, der vil blive vist på TV 2s kanaler samt TV 2 Play.

Aftalen er lavet mellem TV 2 og Uefa.