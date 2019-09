Tottenham fik ikke nogen overbevisende indledning på gruppespillet i Champions League.

Sidste sæsons tabende finalister måtte onsdag nøjes med 2-2 ude mod Olympiakos, der foran en larmende kulisse i Athen satte Christian Eriksen og holdkammeraterne under pres.

Tottenham bragte sig lidt heldig foran med to mål, men hjemmeholdet fik fortjent kæmpet sig tilbage og sikret sig det ene point.

Eriksen og co. havde knapt truet grækernes mål, før de engelske gæster bragte sig foran med 1-0 på et straffesparksmål af Harry Kane efter 25 minutter.

På et presset Tottenham-hold lyste Kane lyste pludselig op, da han ude fra højrekanten trak ind i feltet og forbi hjemmeholdets Yassine Meriah, der klodset fjernede benet under ham.

Blot fire minutter senere tog Lucas Moura chancen på et langskud, der bragte Tottenham på 2-0.

Resultatet afspejlede på ingen måde spillet på banen.

Grækerne havde svært ved at udnytte et stort chanceovertag, men det blev en anelse bedre, som kampen skred frem.

Før pausen blev det 1-2, da Daniel Podence modtog en stikning fra Mathieu Valbuena og i fri position lagde bolden i mål ude ved stolpen.

Ti minutter inde i anden halvleg kom udligningen til 2-2 på et straffespark. Tottenham-forsvareren Jan Vertonghen trådte Valbuena over foden, efter et dumt boldtab fra Christian Eriksen, og så kunne franskmanden sparke udligningen ind.

I slutminutterne var Tottenham så alligevel tæt på at tage alle tre point, da Harry Kane afsluttede på underkanten af overliggeren.

Senere onsdag tager Bayern München imod serbiske Røde Stjerne i den anden kamp i gruppe B.