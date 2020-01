Skadet. Fit. Skadet. Fit igen.

Gareth Bales efterhånden mange år i Real Madrid har været turbulent for at sige det mildt, og nu bliver der igen sat spørgsmålstegn ved, om waliserens fremtid ligger i Madrid.

Lørdag er den 30-årige kantspiller så end ikke udtaget til La Liga-opgøret mod Sevilla, og det er på trods af, at han har trænet med hele ugen.

Real Madrid bekræfter således over for den spanske avis AS, at ekskluderingen ikke skyldes nogle fysiske problemer.

Gareth Bale var på grund af en mindre skade ikke med i truppen, da storholdet drog til Saudi Arabien og endte med at vinde Super Cup-finalen over Atletico Madrid.

Siden har han trænet fuldt ud med resten af truppen, men det har altså ikke været nok til, at Zinedine Zidane har set waliserens vej.

Det betyder, at Bale igen vil tage plads på tilskuerpladserne, som han har gjort så mange gange før i denne sæson.

Det startede ellers lovende for offensivspilleren, da han i sommer på trods af utallige rygter om at skulle sælges endte med at blive i den madrilenske storklub.

Han var endda blandt de 11 startende, da sæsonen gik i gang, hvor det blev til en fornem assist, inden han i tredje spillerunde også selv kom på måltavlen.

Men derfra er det kun gået én vej for Gareth Bale, og han har dermed ikke scoret i 140 dage.

Undervejs i sæsonen har der så været forskellige udfordringer for kantspilleren, der for alvor tiltrak sig opmærksomhed, da han deltog i en noget kontroversiel jubelscene med det walisiske landshold.

Real Madrids opgør mod Sevilla spilles lørdag klokken 16.00 på Santiago Bernabéu.

