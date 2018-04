Der var været stor mystik om FC Midtjyllands Paul Onuachus rygskade.

For var der egentlig tale om en diskusprolaps? I et interview til Canal 9 har Onuachu tidligere fortalt, at han har haft problemer med en diskus. Canal 9 har nu også talt med FC Midtjylland-sportschef Svend Graversen for at høre mere om Onauchus skade, hvor en blindtarmsbetændelse kan vise sig at have haft en betydning.

Se hele interviewet her.