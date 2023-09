Det var ét af de største dramaer og mysterier, da B.T. fredag sendte live fra transfervinduets deadline-dag.

Hen mod aftenstid sendte lyttere billeder ind af FC København-stjernen Kamil Grabara, der angiveligt befandt sig i lufthavnen i Berlin – og senere blev der delt video af den polske keeper i Københavns Lufthavn med et datostempel fra fredag den 1. september.

Noget, som i den grad kunne tyde på, at noget var i gære – og siden har mysteriet taget en ny og spændende drejning.

FC København har nemlig meldt ud, at klubben ligger i forhandlinger med en unavngiven klub om et potentielt salg, mens flere medier har berettet, at Kamil Grabara skulle være enig med netop en tysk klub i form af Bundesliga-klubben Wolfsburg om detaljerne i en aftale.

Det mysterie foreholdt B.T. søndag aften cheftræner Jacob Neestrup efter FCKs 2-0-sejr over Viborg.

Vi fik tilsendt billeder af Kamil Grabara i Berlin – kan du fortælle os lidt om, hvad han lavede der?

»Det kan jeg ikke. Han har så været i Berlin. Men jeg kan ikke gå ind i den.«

Men kan du bekræfte, at han har været væk fra København?

»Hvis der har været et billede af Kamil Grabara i Berlin, så ville det være rimelig hjernedødt ikke at bekræfte det.«

Så han har været væk?

»Det dufter det af,« lød det fra cheftræner Jacob Neestrup.

I FCKs fondsbørsmeddelelse fremgik det søndag, at klubberne endnu ikke er enige, og at der dermed ikke aktuelt er sikkerhed for, at en aftale bliver indgået med klubben.

Ifølge flere tyske medier og Ekstra Bladet trækker det – hvis klubberne bliver enige – op til, at Grabara først skifter næste sommer.

