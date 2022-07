Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Far til to.

Det kan den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen nu kalde sig, efter han og kæresten, Maria Duus, er blevet forældre til parrets andet barn.

På Instagram bekræfter Maria Duus søndag ankomsten af den lille ny.

'Og endelig kom lillesøster,' skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Maria Duus (@duusmaria)

Parret har i forvejen en søn, men er nu også blevet forældre til en lille pige.

Yussuf Poulsen spiller til daglig i den tyske Bundesligaklub RB Leipzig, men var ikke med i lørdagens Super Cup kamp mod Bayern München, da han fortsat sidder ude med skade.

Leipzig tabte kampen med 5-3, men inden længe forventes deres danske angriber at være klar igen – og nu kan han altså også glæde sig over at være blevet far for anden gang.

Maria Duus har tidligere deltaget i TV 2-programmet 'Kærester med landsholdet', hvor hun fortalte om, hvordan hverdagen bliver ændret, når man bliver forældre.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Lige nu kan vi være egoister og dyrke hver vores ting, men når vi får børn, så ændrer det sig jo. Så jeg tænker da over, om man kan få sig selv til at flytte børn fra én by til den næste, hver gang Yussuf skal skifte klub. Og så er der det med, hvordan det bliver, hvis jeg skal være meget alene om børnene,« sagde hun dengang.

Poulsen forventes at være sin skade kvit i august, og dermed kan han forhåbentlig deltage, når det danske fodboldlandshold spiller ude mod Kroatien 22. september i Nations League.