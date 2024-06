I sidste måned forlængede Rasmus Falk sin kontrakt med FC København.

Dermed bliver han i hovedstaden indtil 2027, men det bliver med en ny beboer.

I et opslag på Instagram afslører Rasmus Falk og hustruen, Jacqueline, skal nemlig, at de skal være forældre.

Det gør de med billeder fra parrets ferie, hvor den kommende mor viser babybulen frem.

32-årige Rasmus Falk kom til FCK i sommeren 2016, og siden er det blevet til 316 kampe, hvilket er tredjeflest i klubbens historie.

I FCK har han vundet fire meterskaber og to pokaltitler, ligesom han har været den del af tre Champions League-gruppespil.

Og i maj forlængede midtbanekreatøren altså for anden gang sin kontrakt med klubben.

»Jeg er stolt over, at klubben ser mig som en vigtig spiller også i et længere perspektiv.«

»Jeg har følt mig hjemme i FCK siden den første dag, og jeg glæder mig altid til at møde ind i klubben og nyder, hver gang jeg går på banen i Parken,« fortalte Falk i den forbindelse.