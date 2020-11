Pierre-Emile Højbjerg spillede samtlige 90 minutter lørdag aften, da Tottenham slog Manchester City med 2-0 i Premier League.

Danskeren spillede en fremragende kamp på den centrale midtbane, og han har derfor fået store roser i de engelske medier efterfølgende.

London Evening Standard giver eksempelvis karakteren 8/10 og sender rosende ord med på vejen.

»Han kæmpede et brag af en kamp – både med og uden bolden. Han fejlede kun 2 af sine 32 afleveringer. Et fantastisk indkøb.«

Tottenham slog Manchester med 2-0 lørdag aften. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH Vis mere Tottenham slog Manchester med 2-0 lørdag aften. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH

Avisen The Independent giver Højbjerg 9/10 uden en begrundelse. Men han har scoret den højeste karakter sammen med Harry Kane.

2-0-sejren betyder, at Tottenham indtager førstepladsen i Premier League. Det kan dog ændre sig, inden runden er omme, hvis Leicester eksempelvis henter tre point i deres kamp mod Liverpool.

Men tilbage til Højbjerg-rosen. The Express giver danskeren 8/10 og kalder indsatsen 'forkælende'.

»Det var en forkælende præstation af Højbjerg i midten af alt det, City prøvede at levere. Det er intet under, at Mourinho elsker ham,« skriver mediet helt præcist.

Beast modehttps://t.co/vwoafXqh9T — Pierre-Emile Højbjerg (@hojbjerg23) November 21, 2020

25-årige Pierre-Emile Højbjerg skiftede Southampton ud med Tottenham i sommerens transfervindue, og han har spillet samtlige Premier League-minutter for London-klubben i denne sæson.

Mediet 90min mener, at danskeren er, hvad en manager drømmer om. De giver ham desuden 9/10.

»Han er den stille helt, som enhver manager drømmer om. Højbjerg holdt Tottenham i gang, flyttede bolden klogt og beskyttede dem bag ham med sit liv.«

Landsholdsspilleren er blandt de danske fodboldspillere, der får den højeste løn. Han tjener således omkring 43 millioner kroner om året.