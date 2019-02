Den danske landstræner i herrefodbold, Åge Hareide, er netop blevet kåret som vinder af B.T. Coachers Prisen 2018.

Hareide vinder prisen for sit arbejde med fodboldlandsholdet, der, foruden en lang stime som ubesejrede, nåede VMs 1/8-finale i 2018.

Konsulentvirksomheden Coachers er stifter af prisen, der uddeles for 14. gang i historien. Nomineret til prisen var også tennistræner Piotr Wozniacki og landstræner for banecykling Casper Jørgensen.

B.T.s sportschef Søren Klæstrup sætter her ord på, hvorfor Åge Hareide modtager prisen.

Herrelandsholdet har udviklet sig til et vinderhold, og Åge Hareide har med en ny tilgang til landsholdet skabt et stærkt hold med en stærk kultur.

Åge Hareide tildeles B.T. Coachers-prisen (Årets Træner) ved en festlighed i DBUs hovedkvarter i Brøndby. Foto: Nils Meilvang Vis mere Åge Hareide tildeles B.T. Coachers-prisen (Årets Træner) ved en festlighed i DBUs hovedkvarter i Brøndby. Foto: Nils Meilvang

Han har taget hårde og vanskelige beslutninger undervejs. Det er ikke altid nødvendigvis den bedste spiller på pladsen, der bliver udtaget, men måske snarere den spiller, der kan bidrage bedst til holdet – både spillemæssigt og kulturelt.

Hareide er lykkedes med at skabe stor sikkerhed blandt spillerne, og det er et aktivt valg fra nordmandens side. Åge Hareide har desuden skabt stærke relationer på holdet, der selv finder løsninger og samarbejder. Og han har taget et landshold, der var gået en lille smule i stå og vendt stemningen.

Vigtigst af alt har Hareide leveret resultater, og i sidste ende er det dem, der tæller. Derfor vinder han B.T. Coachers prisen 2018.

Prisen blev stiftet i 2002 af konsulentvirksomheden Coachers, der gik sammen med B.T. og skabte B.T. Coachers prisen. Vi hylder den træner, der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau i det forgangne år.

Om B.T. Coachers Prisen Prisen er uddelt siden 2002, og det er således 14. gang, at prisen uddeles.

Prisen uddeles til den træner der i Danmark har skabt den mest bemærkelsesværdige præstation på nationalt og internationalt niveau.

Vinderen er årets træner i Danmark.

Preben Braagaard fra konsulentvirksomheden Coachers er stifter af prisen og den overrækkes i samarbejde med B.T.

Vinderen vinder et gavekort fra B.T. på kr. 10.000 og et gavekort til udviklingsydelser fra Coachers på kr. 20.000.

I to år blev prisen omdøbt til 'Årets træner', men de seneste år har den igen heddet B.T. Coachers Prisen Yderligere kriterier for at vinde prisen: Årets træner udvikler hele mennesker; fysisk, psykisk, socialt og etisk

Årets træner søger inspiration hos andre trænere og specialister i sin konstante udvikling

Årets træner inddrager atleterne og holdets stab i beslutning og lærer den enkelte ansvar

Årets træner skaber menneskelig vækst og udvikling

Tidligere har blandt andre Ulrik Wilbek, Guldfirerens legendariske træner Bent Jensen, Ståle Solbakken og senest badmintontræner Kenneth Jonassen vundet.

I år var der tre nominerede - og de var Piotr Wozniacki, Casper Jørgensen fra dansk banecykling og altså Åge Hareide.

Fra prisens start var tanken, at vinderen skulle findes på et fagligt grundlag, og derfor er der sammensat en dommerkommite, vi selv mener er stærkt og bredt repræsenteret i dansk idræt. Denne dommerkommiten har peget på Åge Hareide ovenpå et flot 2018 for det danske herrelandshold.

En imponerende lang periode som ubesejret og en VM-ottendedelsfinale står tilbage som resultatet - og det er sket under ledelse af Åge Hareide.

Juryen bag B.T. Coachers William Kvist, fodboldspiller i FC København og tidligere landsholdsspiller

Lotte Friis, tidligere elitesvømmer

Mikael Trolle, volleyballlandstræner

Victor Feddersen, tidligere eliterroer

Camilla Martin, tidligere elitebadmintonspiller

Lone Hansen, direktør i Team Danmark

Preben Braagaard, CEO i Coachers og stifter af B.T. Coachers-prisen

Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Søren Klæstrup, sportschef på B.T.

Landsholdsspillerne taler selv om en landstræner, der opdrager dem til på egen hånd at finde løsninger. Men først og fremmest har Hareide gjort det til et våben, at spillerne vil hinanden i ekstrem grad.

Den interne stemning er afgørende, lød analysen tidligt fra Åge Hareide, og han har ry for at være en hygge-onkel, hvilket er positivt ment i denne sammenhæng.

Denne mandskabspleje har været med til at gøre 2018 til et resultatmæssigt flot år, og nu kan Åge Hareide høste personlig anerkendelse for sin indsats med B.T. Coachers prisen

