Det er svært at komme uden om Christian Eriksen som en af de største stjerner i Premier League lige nu.

Men er han blandt de bedste spillere i Premier League gennem de seneste til 10 år? Det er der flere, der mener.

Engelske The Times har bedt syv af sine fodboldkyndige reportere om at sammensætte årtiets hold i Premier League.

Og her pryder Christian Eriksen på to af holdene.

Det er hos avisens førende fodboldkorrespondent Oliver Kay og sportsskribenten James Gheerbrant, at Eriksen pryder på midtbanen.

Oliver Kay har Eriksen på den centrale midtbane i en 4-4-2-opstilling, hvor han spiller sammen med Yaya Touré.

Hos James Gheerbrant er det en 4-3-3-opstilling, hvor N'Golo Kanté spiller den balancerende midtbane i midten.

På den anden side ligger David Silva, hvor spanieren skal levere det offensive sammen med Eriksen.

Der er ikke en eneste spiller, der går igen på samtlige syv hold. De tætteste, der kommer på, er Manchester United-målmand David De Gea, Manchester Citys Vincent Kompany og David Silva samt Chelsea-kreatøren Eden Hazard, der optræder på seks af holdene.

Tre af de fire spilleres manglende deltagelse finder man hos Alyson Rudd, der af de fire ovennævnte kun har Vincent Kompany med.

Det er også suverænt hendes hold, der er det mest debatterede af de syv, og mange anklager hende for at være lidt for glad for Liverpool.

Holdet prydes da også af seks enten nuværende eller tidligere Liverpool-spillere, heriblandt de unge backs Andrew Robertson og Trent Alexander-Arnold. Hendes fulde hold er herunder.

