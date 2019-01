Gareth Southgate som ny manager i Manchester United...

Sådan kan virkeligheden se ud efter sommerferien.

Normalt velunderrettede Sky Sports melder søndag morgen, at Englands landstræner overvejes som ny manager for for De Røde Djævle.

Mediet skriver, at Manchester United endnu ikke har taget kontakt til det engelske fodboldforbund, FA, men at Gareth Southgate er blevet en kandidat, efter United-ledelsen har forelsket sig i landstrænerens persoinlige stil, spillestil og evne til at arbejde med unge spillere.

Englands landstræner Gareth Southgate kan ende som ny manager i Manchester United. Foto: Dylan Martinez Vis mere Englands landstræner Gareth Southgate kan ende som ny manager i Manchester United. Foto: Dylan Martinez

Gareth Southgate er en enormt populær figur i engelsk fodbold. Den tidligere engelske landstræner har vist sig som en både dygtig og sympatisk træner, siden han overtog det store job i september 2016 - og sommerens VM, hvor England nåede semifinalen, lagde blot nye alen til den 48-årige brites popularitet.

Det vil derfor være epokegørende, hvis Manchester United køber Southgate fra af landstrænerjobbet og installerer ham på trænerbænken på Old Trafford.

Southgate er imidlertid ikke den eneste kandidat til det eftertragtede job som José Mourinhos afløser. Uniteds midlertidige manager, norske Ole Gunnar Solskjær, gør det i øjeblikket fremragende. Og imens spøger Christian Eriksens chef i Tottenham, Mauricio Pochettino som den måske allerstørste favorit til tjansen i Manchester.

Noget tyder dog på, at der er flere navne på listen hos United-boss Ed Woodward. Søndag melder avisen Daily Mirror, at også Atletico Madrids succestræner, Diego Simeone, kan ende med at snuppe tøjlerne til sommer.

Det sidste ord er altså næppe skrevet i sagaen om jobbet som ny manager i Manchester United. Men med ét er Gareth Southgate en del af rollelisten.