Den 27-årige danske fodboldspiller Anders Christiansen har modtaget en stor hæder i Sverige.

Her er han nemlig blevet kåret til den bedste spiller i Allsvenskan i 2017. Anders Christiansen var da også fast mand for det svenske mandskab, da klubbens 20.mesterskab kom i hus, inden han i januar i år skiftede til belgiske Gent.

Den danske fodboldspiller har på sin Twitter-profil takket for den store hæder med ordene:

'Absolut den største anderkendelse som man kan få og er derfor stolt over denne pris! Tak til mine holdkammerater for at gøre mig bedre og for 2 fantastiske sæsoner sammen!' skriver Anders Christiansen, der også i november blev hyldet i det svenske.

Absolut den største anderkendelse som man kan få og er derfor stolt over denne pris! Tak til mine holdkammerater for at gøre mig bedre og for 2 fantastiske sæsoner sammen! #Allsvenskan https://t.co/FHLEftDzeC — Anders Christiansen (@KgsAC) March 30, 2018

Her blev han kåret til både den mest værdifulde spiller i Allsvenskan samt til årets bedste midtbanespiller i ligaen.

Anders Christiansen tørnede i Danmark og Superligaen ud for FC Nordsjælland fra 2012-2015.

Her skiftede han til italienske Chievo Verona, men det blev ikke den store succes for danskeren, der havde meget svært ved at få spilletid.

Og et år efter skiftet, i januar 2016, gik turen så til Allsvenskan og Malmö FF. Efter lidt over et halvt år i klubben var Anders Christiansen dog så uheldig, at han fik en seneskade, som holdt ham ude i et pænt stykke tid.

I marts 2017 fik han dog comeback på det svenske hold i en træningskamp og fra sæsonstart i april sidste år spillede han fast for klubben, hvor han 24 gange var en del af startopstillingen.

For to måneder siden gik turen så til Belgien og Gent, hvor Anders Christiansen dog fik en uheldig start. Han udgik nemlig i sin debut med en skade, men efter kampen lød det at han regnede med at være tilbage efter nogle få uger.

Det har dog taget tid for Anders Christiansen at komme tilbage på grønsværen, da han de efterfølgende fem kampe ikke var i truppen, og efterfølgende måtte han se to kampe fra bænken, inden det den 11.marts blev til et comeback mod KRC Genk.