Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen blev torsdag aften kåret som årets unge spiller i den engelske storklub Chelsea.

Hæderen kommer med én kamp tilbage af Premier League-sæsonen, hvor den danske forsvarsspiler har kæmpet sig til en fast plads i Chelseas startopstilling.

»Jeg er virkelig stolt af den her pris, og jeg vil gerne takke mine holdkammerater for at gøre mit job nemt og for at få mig til at se god ud,« sagde Andreas Christensen ifølge Chelseas hjemmeside.

Den 22-årige dansker vendte tilbage til London-klubben sidste sommer efter et succesfuldt lejeophold i to sæsoner i Borussia Mönchengladbach i den bedste tyske fodboldliga, Bundesligaen.

22-årige Andreas Christensen vandt prisen som årets unge spiller i Chelsea i sæsonen 2017-2018. Foto: PETER POWELL 22-årige Andreas Christensen vandt prisen som årets unge spiller i Chelsea i sæsonen 2017-2018. Foto: PETER POWELL

Trods hård konkurrence om pladserne i det centrale forsvar har den unge dansker så godt som tilspillet sig en fast plads, og han har foreløbig spillet 39 kampe på tværs af alle turneringer for Chelsea i denne sæson.

»Forskellen (mellem ligaerne, red.) for mig er måden at spille på. I Tyskland går det meget frem og tilbage, imens det er meget mere struktureret i England, og man skal være mere forsigtig,« sagde Andreas Christensen.

Andreas Christensen har endnu ikke scoret for Chelseas førsteholdsstrup. Derfor var den danske stjerne også ærgerlig, da landsholdskollegaen Jonas Lössl forhindrede ham i at score i weekenden, hvor Chelsea skuffede ved at spille 1-1 hjemme mod Huddersfield.

Den danske målmand Jonas Lössl kaldte dog redningen 'den vigtigste i karrieren', eftersom den reddede Huddersfield fra at rykke ned og sikrede bundklubben endnu en sæson i Premier League.

Andreas Christensen er i en duel med Barcelona-stjernen Luis Suarez. Foto: SUSANA VERA Andreas Christensen er i en duel med Barcelona-stjernen Luis Suarez. Foto: SUSANA VERA

»Det har været lidt irriterende, og det var faktisk min landsholdsmålmand, som reddede den. Jeg vil gerne have set den gå ind. Jeg kommer til at gøre livet surt for ham (til VM, red.),« sagde Andreas Christensen med et glimt i øjet.

Med til prisen hører, at Chelsea i denne sæson kun har benyttet sig af få unge spillere. 23-årige Tiemoué Bakayoko og den et år yngre Andreas Christensen er de eneste spillere under 25 år i Chelseas førsteholdstrup med regelmæssig spilletid gennem hele sæsonen.

Chelsea møder Newcastle i den sidste spillerunde på søndag. Her skal London-klubben vinde, og Liverpool skal tabe til Brighton, hvis Andreas Christensen og Chelsea skal spille med i Champions League i næste sæson.

Lige nu er Chelsea sikret minimum en femteplads, som sikrer direkte kvalifikation til den næstebedste europæiske fodboldturnering, Europa League. Derudover venter der også en FA Cup-finale mod Manchester United den 19. maj.

/ritzau/