Mats Hummels er ikke i tvivl, når han skal sætte ord på, hvorfor Real Madrid og ikke hans Bayern München-hold er i finalen i årets Champions League.

Den tyske forsvarsstyrmand koger det ned til foræringer og manglende kynisme efter tirsdagens 2-2-kamp i Madrid.

»Vi forærede Real et mål i begge kampe. Sådan er fodbold nogle gange, men så grove fejl som dem må ikke ske på dette niveau.«

»Vi havde overtaget, vi skabte chance efter chance, men vi udnyttede dem ikke, og det kostede,« siger Mats Hummels ifølge uefa.com.

I det første opgør lavede backen Rafinha en stor personlig fejl, som førte til Real Madrids mål til slutresultatet 2-1.

I returopgøret forærede målmand Sven Ulreich værterne en scoring til 2-1-føring ud af den blå luft.

Og til slut gik Real Madrid videre til finalen med samlet 4-3 uden at have været bedst i nogle af de to semifinaler mod det tyske hold.

»Det nytter ikke kun at kæmpe og spille godt. Hvis man vil vinde denne titel, skal man være kynisk,« siger Mats Hummels.

En af hans forsvarskolleger David Alaba er også nede i kulkælderen rent humørmæssigt.

»Vi er dybt skuffede. Vi fortjente at komme i finalen,« siger han til uefa.com.

Med sejren er Real Madrid i finalen for tredje år i træk.

Denne gang venter enten AS Roma eller Liverpool FC.

/ritzau/