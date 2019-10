Hos Dansk Boldspil-Union, DBU, oplever de lige nu noget, der er en smule usædvanligt.

For oftest er det de store lande og brag, der fylder alle Parkens røde plastiksæder.

Men det syn kan måske allerede opleves igen om nogle uger, når Gibraltar venter i EM-kvalifikationen.

»Normalt ville en så lille modstander som Gibraltar ikke partout fylde Parken, men salget går rigtig godt lige nu. Parken er ved at være halvfyldt. Det ville ikke være en umulighed, at den bliver udsolgt, som salget er lige nu. På trods af at det faktisk er efterårsferie, ser det rigtig godt ud.«

Danmark tog en meget vigtig sejr over Schweiz den 12. oktober. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark tog en meget vigtig sejr over Schweiz den 12. oktober. Foto: Liselotte Sabroe

Det fortæller Rasmus Willeberg, der er Ticketing & Fan Loyalty Manager hos DBU, til B.T. Det er noget, de ikke havde regnet med.

»Vi havde ikke regnet med det netop på grund af modstanderens kaliber, at Parken allerede nu ville være næsten halvt fyldt, og at vi nok forventer, det går i en positiv retning herfra,« siger han.

Senest vandt Danmark den vigtige kamp mod Schweiz, da Yussuf Poulsen med sit matchvindermål i de døende minutter sparkede slutrundedrømmen tættere på. Netop den kamp har i den grad hjulpet på euforien, kan de se hos DBU, og der er allerede lukket for billetter til et særligt afsnit.

»Vores nye stemningstribune, 'Den Røde Mur', er allerede udsolgt. Den er blevet taget godt imod og er udsolgt en måned før kampen. Det er rigtig stærkt,« siger Rasmus Willeberg.

Stillingen i gruppe D 1. Irland, 12 point

2. Danmark, 12 point

3. Schweiz, 11 point

4. Georgien, 8 point

5. Gibraltar, 0 point

Og der er da også meget på spil for landsholdet den 15. november, hvor det går løs på hjemmebane.

For selvom det unægteligt ligner en finale i Dublin få dage efter, er det stadig muligt, at Danmark kan spille sig til EM om fredagen i Parken.

Vinder Danmark over Gibraltar - som Hareides tropper slog 6-0 på udebane - mens Schweiz sætter point til mod Georgien, er billetten hjemme. De to kampe bliver endda spillet samtidig, så der er lagt op til en neglebidende aften i den danske hovedstad.

Skulle EM-billetten ikke komme i hus på hjemmebane, kommer chancen igen i Dublin, og også her vil det danske landshold blive mødt af stor opbakning.

For de 2.500 billetter til udebaneafsnittet er også revet væk.

»De har været udsolgt længe. Det er en generel tendens, at folk rejser ud med landsholdet. Det segment er i ret stor udvikling. VI havde også udsolgt i Gibraltar. Det er rigtig positivt,« siger Rasmus Willeberg.

Intet er dog afgjort i Danmarks gruppe, da kun ét point skiller Danmark og Schweiz ad.

Skulle det ende med pointlighed, slutter Danmark over Schweiz, da indbyrdes opgør tæller først, og her fører Danmark efter sejren hjemme i Parken.