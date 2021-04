Det danske landshold er i løbet af de seneste 10 dage gået fra triumf til triumf - 2-0 ude over Israel, 8-0 hjemme over Moldova og 4-0 ude over Østrig.

Det kan ikke gøres bedre, og landsholdet er ikke set stærkere i mange år.

Og det har man også noteret sig i udlandet. Frem mod sommerens EM-slutrunde, der begynder om to måneders tid, laver den store engelske avis The Guardian en power ranking over de 24 EM-deltagere.

Og her er Danmark pludselig helt oppe på andenpladsen - kun overgået af bomstærke Belgien, som Danmark i øvrigt møder i anden EM-gruppekamp i Parken. Danskerne er steget seks pladser i forhold til avisen forrige power ranking.

Foto: Christian Bruna Vis mere Foto: Christian Bruna

»Alt, hvad landstræner Kasper Hjulmand gør i øjeblikket, ser ud til at fungere,« skriver avisen.

»Mod Østrig i Wien onsdag aften var stillingen 0-0 10 minutter inde i anden halvleg, da han erstattede den ineffektive Yussuf Poulsen med Andreas Skov Olsen. 19 minutter senere var stillingen 4-0, og indskifteren havde scoret to mål.«

Skal man tro avisens vurderinger, bør Danmark ikke frygte gruppens to øvrige modstandere, Rusland og Finland.

Russerne er helt nede på 22.-pladsen, mens finnerne, som Danmark møder i EM-premieren, er rosinen i pølseenden på 24.-pladsen.

Hele power rankingen ser således ud:

1. Belgien

2. DANMARK

3. Italien

4. England

5. Frankrig

6. Spanien

7. Portugal

8. Tyskland

9. Tyrkiet

10. Schweiz

11. Sverige

12. Wales

13. Holland

14. Polen

15. Kroatien

16. Tjekkiet

17. Ungarn

18. Nordmakedonien

19. Slovakiet

20. Skotland

21. Østrig

22. Rusland

23. Ukraine

24. Finland