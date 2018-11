Der var underholdning for alle pengene, da Bundesligaens tophold, Borussia Dortmund, lørdag mødte de forsvarende mestre, Bayern München, på hjemmebane.

Dortmund var bagud både 0-1 og 1-2, men endte alligevel med at vinde 3-2. Holdet fra Ruhr-distriktet lægger dermed afstand til de sydtyske rivaler i tabellen.

Danske Jacob Bruun Larsen startede på banen for Dortmund. Den unge komet blev med cirka ti minutter tilbage af kampen skiftet ud og erstattet af sin landsmand Thomas Delaney.

For første gang siden 2012 lå Bayern München under Dortmund i tabellen inden en kamp mellem de to hold.

Sydtyskerne havde derfor noget at indhente. Det gav sig til kende i de forsvarende mestres spil i opgørets indledning, der bød på et tungt pres.

Det var dog Dortmund, der fik kampens første store chance med en friløber efter cirka ti minutter. Manuel Neuer havde dog ikke problemer med Marco Reus' skud.

I stedet var det udeholdet, der åbnede målscoringen efter 26 minutter.

Serge Gnabry sendte et indlæg ind i feltet, som den polske stjerneangriber Robert Lewandowski nemt omsatte til 1-0 med et hovedstød tæt på mål.

Efter scoringen faldt kampen en smule til ro. Tempoet var fortsat højt, men de store chancer voksede ikke længere på træerne, og gæsterne kunne gå til pause foran 1-0.

Anden halvleg var kun to minutter gammel, da Dortmund fik tilkendt et straffespark, efter at Neuer nedlagde Marco Reus i feltet. Det omsatte Reus selv til mål, og så var der udlignet.

Det blev startskuddet til en underholdende anden halvleg.

1-1-målet gav hjemmeholdet blod på tanden, men blot fire minutter efter Reus' scoring smed Robert Lewandowski en spand kold vand i hovedet på Dortmund.

Polakken headede bolden i et tomt mål, efter at Bayern München med et par smarte afleveringer udspillede Dortmund-forsvaret og målmand Manuel Akanji.

Dortmund svarede igen ved at spille sig til flere store chancer, og med cirka 25 minutter tilbage af kampen blev der igen skabt lighed på måltavlen.

Lukasz Piszczek sendte et fladt indlæg ind i feltet, som Marco Reus med en fremragende afslutning sparkede i mål til stillingen 2-2 fra sin position kort inde i feltet.

Men Dortmund var ikke færdige.

Syv minutter senere sendte Axel Witsel indskiftede Paco Alcácer i dybden og alene mod mål. Spanieren, der lige nøjagtig ikke var offside, sparkede køligt bolden forbi Neuer, og så brød jublen for alvor ud på Signal Iduna Park.

3-2-målet fik Dortmund til at lægge de offensive planer på hylden, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at kantspilleren Jacob Bruun Larsen kom ud til fordel for midtbaneslideren Thomas Delaney - de tre point skulle sikres.

Det blev de trods et sydtysk stormløb i kampens ekstratid, og Dortmund har nu syv point ned til Bayern München på tredjepladsen.

Imellem de to hold ligger Borussia Mönchengladbach på andenpladsen med fire point op til Dortmund.

/ritzau/