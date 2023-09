Danmark tager en stor skalp anført af en knivskarp Amalie Vangsgaard.

2-0 vinder kvindelandsholdet over Tyskland, og får dermed en drømmestart i Nations League.

Samtidig er det en perfekt start for Danmarks nye landstræner, Andrée Jeglertz, som overtog landstrænertjansen efter VM i august

Paris Saint-Germain-angriberen Amalie Vangsgaard blev den stor helt, der stod bag de to danske mål. En scoring i hver halvleg blev det til for den farlige 9'er mod sidste års EM-finalister.

»Det er megafedt. Tilskuerne var fede. En god start på Nations League. Vi har fået en god gejst efter VM. Nogen gange skal der bare ny energi til. Det føles godt at slå Tyskland. Det er vildt vigtigt, at vi vinder med to mål,« siger matchvinderen til DR efter kampen på Viborg Stadion.

Det er første gang, at de danske kvinder er i aktion siden VM i Australien og New Zealand i august, hvor det under Lars Søndergaards ledelse blev til exit i 1/8-finalen.

Næste opgave for Danmark er en udekamp mod Wales på tirsdag i Nations League. Island er det fjerde hold i Danmarks pulje.