FC København-træner Jacob Neestrup forklarer, hvorfor klubben ikke kan sige mere om Andreas Cornelius' skade

Andreas Cornelius var for sjette kamp i streg udeladt fra truppen, da FC København fredag aften slog OB med 2-1.

Den 30-årige angriber har haft et skadesplaget forløb, siden han skiftede hjem til FCK i sommeren 2022. Det er nok en gang den fysiske forfatning, der holder Cornelius uden for kridtstregerne.

FCK har fortsat til gode at give en klar melding på, hvad Cornelius fejler, og hvornår han ventes at være klar igen.

Efter fredagens sejr over OB forklarede FCK-træner Jacob Neestrup, hvorfor klubben ikke melder klarere ud om angriberens skade, da B.T. spurgte cheftræneren ind til den store mystik.

- Situationen er, at det er en skade igen, og der kan jo være sket mange ting de sidste 14 dage, men hvis jeg kunne sige, at han var klar i morgen, så havde jeg gjort det, men jeg kan ikke give jer en dato.

- Vi er et sted, hvor der har været så mange forskellige skader og re-skader, at hvis jeg melder en dato ud til jer, så kan I komme og banke på min dør om 14 dage og sige, at det var helt forkert, siger FCK-træneren.

Ifølge Jacob Neestrup vil FCK i 99 ud af 100 tilfælde melde et tidsestimat ud omkring en skadet spiller.

Klubben gav eksempelvis en klar anskuelse på, hvornår Nicolai Boilesen ville være tilbage, da han var skadet, men sagen er altså en anden med Cornelius.

- Boilesen havde en korsbåndsskade, og der kan man bedre sige, hvordan tidsestimatet er. Det kan jeg ikke med Andreas.

- Der har været mange gamle skader, men jeg kan ikke stå og sige, hvor det er på kroppen, siger FCK-træneren.

Afslutningsvis fastslår Jacob Neestrup, at han har forståelse for, at der er stor interesse for Andreas Cornelius' fysiske forfatning.

- Jeg forstår det 100 procent, men jeg kunne endnu bedre forstå interessen, hvis vi lavede nul mål, og vi tabte alle vores fodboldkampe.

- Jeg forstår i mindre grad interessen, når vi lige har vundet The Double og er kommet flyvende fra start i Superligaen, lyder det fra Neestrup.

Andreas Cornelius var fredag aften i Parken til FCK’s kamp mod OB, men angriberen havde ikke lyst til at tale med pressen efter slutfløjt.

/ritzau/