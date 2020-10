En noget speget sag er i disse dage blusset op i det svenske.

Den svenske fodboldklub AIK kædes nemlig sammen med kriminelle miljøer.

Det skriver Dagens Nyheter ifølge Aftonbladet.

Sagen startede med en ransagning foretaget af det svenske politi, hvor der blev fundet konkrete beviser på tråde mellem fodboldklubben AIK og kriminelle bagmændpå trods af, at det slet ikke var på dagsordenen for politiet.

De skulle ransage for ulovlige stoffer, men fandt i stedet en faktura fra et estisk firma, der har kriminelle svenske bagmænd.

Fakturaen var blevet sendt til det schweiziske agentfirma Palm Eleven AG i forbindelse med transferen af fodboldspilleren Nabil Bahoui, der i 2015 skiftede AIK ud med den saudiske klub Al Ahli SC.

Fakturaen, der var på 80.000 euro, svarende til 600.000 kroner, var listet som 'udvikling af forhandlingsstrategi og vilkår' og var blevet dateret til april 2018 – næsten tre år efter, at transferen blev gennemført.

Hvad regningen helt præcist kommer af, vides ikke på nuværende tidspunkt, men det er en sag, som den svenske politistyrke arbejder på.

Det svenske medie har forsøgt at få en kommentar fra det estiske firma, men det er ikke lykkedes. Fodboldsspilleren i centrum har givet følgende kommentar:

»Jeg kender ingen af virksomhederne. Jeg kender intet til virksomheder generelt, jeg er bare en fodboldspiller, der fokuserer på at gøre mit bedste i hver træning og kamp. Men jeg tager selvfølgelig klar afstand fra alle former for kriminalitet,« siger Bahoui.

Bahouis daværende agent, Hasan Cetinkaya, kendte slet ikke til den omtalte virksomhed:

»Hvad baggrunden er i forhold til Palm Eleven kan kun AIK og Nabil Bahoui svare på. For at være klar i spyttet, så var jeg ikke Nabils repræsentant i 2014, da Nabil ifølge AIK forlængede aftalen. De overgav rettighederne til nogle andre. Jeg ved ikke, hvad der skete,« siger Cetinkaya til Aftonbladet.

Ifølge Dagens Nyheter var virksomheden, som fremsendte fakturaen, aldrig blevet registreret som en del af transferen, da AIK oplyste det svenske fodboldforbund om transferen.

Klubben havde i stedet henvist til en virksomhed, der viste sig at være i skattely i Malta, og et nu nedlagt skuffeselskab i Skotland.

Der er ikke kommet nogen officiel udmelding fra AIK, men i stedet flere forskellige udmeldinger fra forskellige personer i klubben. Det har ikke været muligt for mediet at få en forklaring på, at de har haft forbindelse til disse virksomheder.

Mandag har den svenske aktionsstyrke mod sportsrelateret kriminalitet meldt ud om deres bekymringer til Aftonbladet:

»Vi ser store penge i sportsklubber, og især fodboldklubber, gå til kriminelle netværk. Vi har set flere af disse organisationer, der gør forretning, hvor kriminelle er involveret,« siger Fredrik Gårdare, der er chef for aktionsstyrken.

Han ønsker ikke at kommentere specifikt på den omtalte sag, men siger, at det er et generelt problem.

»Det er noget, som vi tager meget alvorligt. Hvis der er én ting, der gælder, når vi skal have et hårdt greb om bandekriminalitet, så er det, at vi ikke skal finansiere dem på nogen måder. Her skal sport heller ikke bidrage eller udnyttes.«

Nabil Bahoui blev aldrig nogen succes i Saudi-Arabien. Han har sidenhen været forbi HSV, Grasshoppers og senest De Graafschap, inden han sidste sommer kom retur til AIK. Han står også noteret for otte landskampe.