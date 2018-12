Statistikker lyver aldrig.

Siden Christian Eriksens ankomst til Premier League-klubben Tottenham i 2013 har han imponeret på de engelske fodboldbaner.

Og nu er der sågar kommet nye tal, der viser, hvor vild Christian Eriksen egentlig har været.

Den engelske avis Daily Mail har netop lagt et billede op, hvor det fremgår, at Christian Eriksen er den mest værdifulde playmaker i Premier League: 55 assists, 501 skabte chancer og 18 scoringer uden for feltet - siden 2013.

Christian topper flere lister. Foto: Daily Mail. Vis mere Christian topper flere lister. Foto: Daily Mail.

»Nogen, der vil mandsopdække Eriksen? Siden debuten i 2013 har Christian Eriksen været Premier Leagues ultimative playmaker,« skriver avisen på billedet.

De imponerende tal gør, at Christian Eriksen slår flere verdensstjerner i de forskellige kategorier på listen, blandt andet Eden Hazard, Harry Kane og Mesut Özil, der kun tæller nuværende spillere i Premier League.

Det er da heller ikke første gang, Christian Eriksen modtager ros fra udlandet.

Tilbage i 2017 kaldte The Guardian Christian Eriksen for 'en del af eliten', mens Aftonbladet udnævnte ham som 'Nordens Bedste'.

Christian Eriksen har grund til smil. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Christian Eriksen har grund til smil. Foto: EDDIE KEOGH

Tidligere er han også blevet udnævnt som 'Årets Spiller' i Tottenham.

I indeværende sæson har Christian Eriksen scoret tre mål og bidraget med syv assists.

Christian Eriksen og Tottenham indtager i øjeblikket en andenplads i Premier League.

Senere i dag lørdag møder Tottenham Wolves i den sidste kamp inden nytår.