Frederik Tingager blev matchvinder med et mål i det 87. minut, da AGF vandt 1-0 over AC Horsens i pokalen.

Superligaklubben AGF kan fortsætte jagten på holdets første pokaltitel siden 1996.

Onsdag aften spillede aarhusianerne sig i kvartfinalen ved at besejre AC Horsens med 1-0 efter en jævnbyrdig affære.

Den næsten to meter høje forsvarsspiller Frederik Tingager blev matchvinder med et hovedstødsmål med tre minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Dermed fik AGF sin anden sejr i træk over AC Horsens. I weekenden vandt AGF således deres indbyrdes superligakamp med 2-1 på et pauvert græstæppe i Horsens.

Baneforholdene var noget bedre i Aarhus onsdag aften.

De to holdopstillinger afspejlede også, at pokalturneringen har en høj prioritet hos AGF, mens gæsterne benyttede flere af de spillere, som har fået sparsomt med spilletid i Superligaen.

Det tog dog lang tid, før der viste sig at være forskel på et topholds A-kæde og et bundholds B-kæde.

I første del af kampen havde Horsens således de bedste muligheder efter kontraangreb, og AGF kæmpede med at forvandle boldbesiddelse til chancer.

Det var først efter pausen, at AGF fik sat gæsterne under et mere kontinuerligt pres.

Alexander Munksgaard havde blandt andet et godt hovedstødsforsøg tidligt i anden halvleg, mens også Patrick Mortensen fik et pænt tilbud.

Det trak efterhånden op til forlænget spilletid, men i slutfasen af den ordinære spilletid satte AGF tryk på og fik afgjort kampen.

Først måtte AC Horsens-målmand Matej Delac ellers ud i en fremragende dobbeltredning, men på det efterfølgende hjørnespark steg Tingager til vejrs blandt tre modstandere og scorede det forløsende mål.

Horsens nåede at presse på for en udligning, men også Mads Lyngs anden kamp som midlertidig cheftræner endte med et nederlag.

/ritzau/