FC Københavns mangeårige anfører William Kvist meddelte i den forgangne uge, at han indstiller sin karriere, når denne sæson er slut.

Men den tidligere landsholdsdynamo slipper ikke klubben, der søndag kom millimetertæt på det danske mesterskab med en 4-0-sejr over OB.

For William Kvist bliver nemlig indstillet til en bestyrelsespost i selskabet bag FC København, PARKEN Sport & Entertainment A/S.

»William Kvist vil blive indstillet som yderligere medlem af bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S på en ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indkaldt til afholdelse i august 2019,« skriver FC København på klubbens hjemmeside.

»Kvist, der er noteret for mere end 400 kampe for F.C. København, har netop meddelt at han stopper sin aktive karriere med udgangen af denne sæson, men forventes altså at fortsætte omkring klubben i denne nye funktion.«

FCK oplyser desuden, at der mandag kl. 14.00 bliver afholdt et pressemøde i Parken med deltagelse af William Kvist, bestyrelsesformand Bo Rygaard - samt manager Ståle Solbakken.

William Kvist kom på banen i søndagens 4-0-sejr og lagde op til det sidste mål.

34-årige Kvist står noteret for 76 landskampe for Danmark.