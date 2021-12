Anders Hagen var manden bag den enorme Christian Eriksen-trøje, som fulgte landsholdet under sommerens EM-slutrunde, efter Inter-stjernen kollapsede i Parken.

Han har også fungeret som fankoordinator i DBU siden sommeren 2019. Men nu er det slut. Det oplyser Anders Hagen på Facebook.

'Jeg har sagt op som fankoordinator for landsholdet i DBU. Siden sommeren 2019 har jeg haft en hobby med et indbygget job i. Det har været helt absurd sjovt – og den vildeste karruseltur, jeg har prøvet!' skriver han og fortsætter:

'Først helt nervøst at sætte en række fan-initiativer i søen. Kæmpe som en gal for det. Se det virke! Klip til en trist udskydelse af EM. Tomme tribuner, uvished og dyb corona-hi. Afløst på nul komma dut af et rød/hvidt vulkanudbrud i sommer. Afsluttende med et gyngende efterår i et proppet Parken, hvor alt kunne lade sig gøre.'

Anders Hagen var manden bag den enorme Christian Eriksen-trøje under EM. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Anders Hagen var manden bag den enorme Christian Eriksen-trøje under EM. Foto: HANNAH MCKAY

Anders Hagen fortæller videre, at han har fået et stort rush af at se sit arbejde blive til virkelighed. Og han er samtidig afklaret med, at udløbsdatoen på jobbet er nu.

Og så tror den nu tidligere fankoordinator, at de seneste vilde landsholdsmåneder kun er begyndelsen.

'Og jeg tror på, at sommeren 2021 kun var en mini forvarsel for en eksplosiv landsholdsæra. Både på banen og på tribunen. Noget som forhåbentligvis peaker til EM i Tyskland. Med bus, tog og bilkaravane til Berlin, Hamburg og hvor vi ellers skal vinde kampe.'

'Det er med tristhed og oprigtig stolthed, at jeg giver slip på jobbet – tak for 2,5 års hæsblæsende og geniale minder!'

Afsluttende takker Anders Hagen alle de danske fans i Facebook-gruppen 'Danes Away', hvor han har skrevet mandagens opslag.

Anders Hagen er overbevist om, at DBU vil holde fan-faklen høj, og han understreger, at han vil fortsætte med at støtte Kasper Hjulmands tropper på tribunen.