Nicoline Sørensen bliver ny fodboldekspert på TV 2.

Den tidligere landsholdsspiller skal dække Superligaen, som fra sommer skifter til kanalen.

Hun indstillede som blot 26-årig sin aktive karriere i slutningen af 2023.

»Jeg var blevet træt af livet som fodboldspiller, men har siden fundet ud af, at jeg stadig elsker fodbold og rigtig godt kan lide at tale om det. Så det krævede ikke lang betænkningstid, da TV 2 tilbød mig jobbet som fodboldekspert,« siger Nicoline Sørensen og fortsætter:

»Fodbold er min hjemmebane. Jeg har de faglige kvaliteter og kompetencer og glæder mig til at bidrage til fodbolddebatten med mine analyser.«

Efter sit karrierestop gik den tidligere Everton-spiller i gang med at færdiggøre sin uddannelse som diplomingeniør, men når den er færdig, slutter hun sig til TV 2. 1. juli.

»Det er et scoop at få Nicoline Sørensen som ekspert på vores hold. Vi har ikke ansat en fodboldekspert med mange års tv-erfaring, men ser et kæmpe potentiale i Nicoline, som elsker at tale om fodbold og dele ud af sine taktiske og analytiske evner,« siger Kristian Hyldgaard, TV 2 Sports indholdschef.