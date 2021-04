Knap et halvt år.

Så længe var den tidligere AaB-træner Jacob Friis med blødende hjerte væk fra fodbolden for at hellige sin tid til sin kræftramte datter.

Nu er han tilbage som træner i 1. divisionsklubben Hobro som assistent for den midlertidige cheftræner Michael Kryger, der har overtaget posten efter Peter Sørensens stop. Også den tidligere spiller Anders Egholm er blevet ansat i en rolle som assistenttræner, meddeler klubben.

»Timingen for mig var rigtig god. Der er kommet ro på i mit privatliv, og jeg følte, at jeg nu er klar til at komme tilbage på træningsbanen. Hobro IK har tidligere charmeret hele Fodbolddanmark, og jeg har den største sympati for klubben. Jeg synes, Hobro IK-projektet er rigtig spændende med en masse dygtige spillere, og jeg har et oprigtigt ønske om at hjælpe klubben resten af sæsonen,« siger Jacob Friis om sit nye job og tilføjer:

»Jeg ser frem til at kunne bidrage med et nyt syn på tingene og med kvalificeret sparring i dagligdagen, til træning og til kamp, og jeg er sikker på, at Michael, Anders og jeg kommer til at komplimentere hinanden godt.«

Sportschef Jens Hammer Sørensen er begejstret for det nye trænerteam i 1. divisionsklubben:

»Vi har i en længere periode ledt efter kompetencer til at styrke vores trænerteam, og at vi nu kan præsentere Jacob Friis og Anders Egholm som assistenttrænere i Hobro IK, gør mig utroligt stolt. Vi har været igennem en god proces, og det er et enigt sportsligt udvalg, der nu med stor glæde kan præsentere to så prominente navne til at styrke klubben,« siger han og fortsætter:

»Det er to forskellige trænertyper, der kommer med kompetencer på forskellige områder, og vi er sikre på, at de kommer til at bidrage til vores fodboldklub.«

Hobro kæmper mod nedrykning i kvalifikationsspillet i 1. division, og nordjyderne har ved ansættelserne seks point ned til Skive på den forkerte side af stregen.