En slem knæskade tvang i august den kun 24-årige Joel Kabongo til at stoppe karrieren.

Og for små tre måneder siden troede det tidligere Brøndby-talent, at han sagde farvel til drømmen om et liv som professionel fodboldspiller for evigt.

»Da jeg først trak stikket, tænkte jeg, at det sgu nok ikke ville lykkes. Men når man sidder her nu, så håber jeg da stadig på det. Jeg kan mærke, at det begynder at krible i mig for at spille fodbold igen, også fordi jeg egentlig har det godt. Men jeg finder først ud af, hvordan jeg rigtigt har det, når jeg er på banen,« siger Joel Kabongo til B.T.

I lange perioder af Kabongos relativt korte fodboldkarriere har han været ramt af både ryg- og knæskader. Sidstnævnte endte med at blive årsagen til karrierestoppet.

I 2019 blev midtstopperen ramt af en slem knæskade. Foto: Henning Bagger Vis mere I 2019 blev midtstopperen ramt af en slem knæskade. Foto: Henning Bagger

Derfor er Kabongo da heller ikke i tvivl om, at knæet skal tjekkes grundigt igennem inden et eventuelt comeback.

Men hvis knæet tillader det, udelukker han ikke muligheden for at genoptage karrieren, der sluttede i Randers FC.

»Jeg håber, at en pause på et års tid kan rette nogle ting op, så jeg kan begynde igen,« siger han og fortsætter:

»Jeg har ikke slukket drømmen om Superliga, men jeg ved også godt, at det bliver svært, når jeg har holdt pause. Vi må se, hvad der er af muligheder, men jeg kigger efter Superliga eller 1. division.«

Kabongo har stadig en bold gemt i skuret, fra dengang han spillede i Brøndby. Foto: Byrd / Frej Rosenstjerne Vis mere Kabongo har stadig en bold gemt i skuret, fra dengang han spillede i Brøndby. Foto: Byrd / Frej Rosenstjerne

Siden Kabongo som 18-årig blev rykket op i Brøndbys Superliga-trup, hvor han hurtigt blev udråbt som 'den nye Daniel Agger', har han levet af at spille fodbold.

Og hvis karrieren skal i gang igen, har han tænkt sig at gå all in.

»Hvis jeg begynder at spille igen, så er det for at leve af det. Jeg tror ikke, at jeg ville være god til det andet.«

»Det vil ikke være på hyggeplan. Måske er det dér, jeg starter, for at finde ud af, hvad jeg kan. Men jeg vil hurtigt gå op, hvis jeg er dygtig nok – og det kommer ikke af sig selv at spille på højt niveau, men jeg vil gå efter at spille så højt niveau som muligt,« siger han.

Størstedelen af Joel Kabongos karriere blev brugt på den københavnske vestegn, men den venstrebenede stopper nåede også forbi Fremad Amager og Randers, hvor sidstnævnte blev endestationen.