Östersunds FK spillede fantastisk i første halvleg i 2-1-sejren over Arsenal, siger svenskernes træner.

London. Den svenske klub Östersunds FK rejser stolt hjem mod det kolde nord efter en overraskende 2-1-sejr på udebane mod det engelske storhold Arsenal.

For selv om sejren ikke var nok til samlet avancement i Europa League, så giver den selvtillid hos svenskerne.

- Jeg er rigtig stolt af spillerne. At spille, som vi gjorde, kræver mod. Vi spillede rigtig god fodbold mod et klassemandskab, lyder det fra Östersunds FK's engelske træner, Graham Potter.

Efter et 0-3-nederlag hjemme i Sverige så det på forhånd svært ud for Östersunds FK i 16.-delsfinalens returopgør.

Men det afskrækkede ikke de svenske miniputter. Og efter 23 minutter havde de med to scoringer lige efter hinanden bragt sig foran med 2-0.

- Vi havde snakket om at forsøge at vinde kampen og så håbe på et mirakel. Ved 2-0 tænkte jeg, at vi havde chancen, siger Graham Potter.

Han mener, at Arsenal ikke undervurderede modstanderen.

- Det er uretfærdigt over for mine spillere at sige. Det hold, som Arsenal startede med, viser, at de tog os alvorligt og havde respekt for os. Men vi spillede fantastisk i første halvleg, siger Östersunds-træneren.

Den svenske forsvarsspiller Tom Pettersson mener også, at Östersunds kan rejse stolte hjem fra London efter 2-1-sejren.

- Vi tror altid på os selv. Uanset hvor højt bjerget er, så klatrer vi op. Men vi nåede ikke helt toppen. Vi gav det et godt forsøg, og de fik lov til at svede lidt, lyder det fra Tom Pettersson.

Efter gæsternes overraskende føring reducerede Arsenals Sead Kolasinac i begyndelsen af anden halvleg til 1-2.

Svenskerne formåede ikke at score yderligere, og dermed tog Arsenal en samlet 4-2-sejr og er klar til ottendedelsfinalen i Europa League.

