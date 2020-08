Med anførerbindet om armen var Yussuf Poulsen med til at spille RB Leipzig i Champions League-semifinalen.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen spillede hele kampen, da RB Leipzig torsdag aften formåede at vinde 2-1 over Atlético Madrid og dermed spille sig i semifinalen i Champions League.

Poulsen, der har rekorden for flest kampe i RB Leipzig-trøjen, var desuden anfører for det tyske mandskab.

- Det er kæmpestort, og der er også så meget historie i det for mig og for klubben. Det var en fantastisk indsats i dag.

- Det vildeste er, at det var fortjent. Vi var bedre end Atlético stort set hele kampen. Vi var ikke heldige, vi var det bedste hold, lyder Yussuf Poulsens reaktion til svensk tv på 3+ efter kampen.

Poulsen havde det ofte svært i torsdagens kamp, hvor han som alene angriber stod over for et stærkt Atlético-forsvar.

Vigtigst af alt var det dog, at Leipzigs Tyler Adams med et afrettet skud sikrede tyskerne sejren med sin scoring i det 88. minut.

Kampen blev spillet i Lissabon som en del af et særlig format, hvor både kvartfinaler, semifinaler og finale afgøres over én kamp.

Opgøret blev også afviklet uden tilskuere.

- Jeg synes ikke, man kunne se på spillet, at der ikke var tilskuere på plads i dag. Der var masser af intensitet, og folk gav sig 100 procent. Selvfølgelig ville man helst spille med tilskuere, så man også kunne fejre det med dem. Men det må vi gøre på et andet tidspunkt, siger Yussuf Poulsen.

Danskeren er optimistisk i forhold til den kommende semifinale, hvor det franske storhold PSG og stjerner som Kylian Mbappé og Neymar venter.

- Hvis vi spiller lige så godt, som vi gjorde i dag, så har vi også en chance. Vi viste, at vi kan levere på højeste niveau, siger han til svensk tv på 3+.

