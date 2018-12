Vendsyssels Jens Berthel Askou jubler over sejren over Brøndby, men kræver forbedring mod ligaens bundhold.

Søndag aften leverede Vendsyssel et flot comeback på Brøndby Stadion, hvor nordjyderne hentede en sejr på 3-2.

Dermed har Vendsyssel hentet fem sejre i Superligaen, og de er udelukkende kommet mod hold, der ligger i den øverste halvdel af tabellen.

Cheftræner Jens Berthel Askou glæder sig over sejren mod Brøndby, men han vil forbedre sig mod konkurrenterne i bunden af Superligaen.

- Vores sejre vidner om, at vi er gode nok til at være i Superligaen. Vi har maksimalt lukket tre mål ind i en kamp, og vi har ikke tabt mere end to kampe i streg, siger Vendsyssel-træneren.

- Hvis vi får bygget lidt mere kvalitet på, kan vi også begynde at få sejre mod de hold, der ligger i den anden ende af tabellen.

Jens Berthel Askou ser både mentale og spillemæssige årsager til, at Vendsyssel i denne sæson har slået OB, Esbjerg, FC København, AaB og senest Brøndby.

- Rollen som underdog passer os godt, og så hænger det også sammen med, at topholdene ofte kommer længere frem på banen.

- Vi er dygtige, når der er bagrum at spille i, men vi skal blive dygtigere i mellemrummene, siger cheftræneren.

Vendsyssel-stopperen Andreas Kaltoft kunne ikke have tænkt sig en bedre måde at afslutte efterårssæsonen.

- Det var den perfekte måde at gå på juleferie på. At komme her til Brøndby og vinde var noget, hele holdet havde drømt om, siger forsvarsspilleren.

Kaltoft har spillet ungdomsfodbold i Brøndby, og det betød lidt ekstra at slå netop de blå-gule.

- Selvfølgelig er det ekstra fedt at slå det hold, der ikke kunne bruge mig, siger Kaltoft.

Med sejren slår Vendsyssel et lille hul på tre point til Hobro og Vejle, og nordjyderne overvintrer som nummer 12 i Superligaen.

