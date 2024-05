Erik ten Hag har fortjent at vinde FA Cuppen efter at have været under pres, mener Bruno Fernandes.

Manchester United så stort på sin status som undertippet og slog lørdag lokalrivalerne fra Manchester City 2-1 i FA Cup-finalen.

Sejren falder på et tørt sted for storklubben, som har haft en sløj sæson. Og ikke mindst cheftræner Erik ten Hag fortjener lidt medgang, mener anfører Bruno Fernandes.

- Det er så vigtigt for alle. Vi ved, hvor meget træneren er under lup. Han fortjener det, og alle i staben og spillerne fortjener det, siger han til BBC efter triumfen.

Alejandro Garnacho og Kobbie Mainoo scorede målene, der i første halvleg grundlagde sejren.

Særligt efter pausen var United presset i bund, men det undertippede mandskab holdt stand og brød ud i ekstatisk jubel.

Under hollænderens ledelse har United skuffet stort i denne sæson. I Premier League blev det blot til en ottendeplads, og i Champions League røg englænderne allerede ud efter indledende gruppespil.

- Det var den sidste chance for at få noget positivt ud af sæsonen. Vi var her i sidste sæson og var ikke gode nok. Der måtte vi se dem gå op og løfte trofæet.

- De har stor kvalitet, dygtige spillere og en god træner. Vi måtte ofre os og lide, men vi gjorde det godt, lyder det fra portugiseren.

FA Cup-titlen er Manchester Uniteds anden, efter at Erik ten Hag overtog roret for knap to år siden. Sidste år gik United hele vejen i Liga Cuppen.

/ritzau/