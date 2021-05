Brentford bør være et godt eksempel for klubber i hele verden, mener cheftræner Thomas Frank.

Med den 47-årige dansker Thomas Frank som cheftræner er Brentford for første gang i klubbens historie rykket op i Premier League.

Det står klart efter lørdagens 2-0-sejr over Swansea i playoff-finalen om oprykning til den bedste engelske række.

Frank har modsat mange andre trænere ikke en baggrund som spiller på topplan, og han håber at være en inspiration for andre ambitiøse trænere.

- Jeg er meget stolt over dette og min rolle i det, siger Frank ifølge Evening Standard og fortsætter:

- Jeg har virkelig, virkelig taget den hårde vej. Jeg har trænet, siden jeg var 20 år. Fra U8-hold til nu Premier League.

- Jeg håber virkelig, at jeg kan inspirere andre trænere derude, som har drømmen om at inspirere mennesker til at blive bedre mennesker og spillere.

Brentfords succes bygger blandt andet på en metodisk fokus på data via ejer Matthew Benhams firma, Smartodds.

Og kursen er fastholdt, selv om Brentford også har oplevet tilbageslag. Som i sidste sæson, da holdet tabte 1-2 til Fulham i playoff-finalen og missede oprykningen.

- Vi har bygget klubben op, forbedret os år efter år og er forblevet rolige efter sidste sæsons tilbageslag. Det må være et eksempel til efterfølgelse for så mange klubber i hele verden.

- Det er en utrolig følelse at være en del af noget så specielt, siger Frank, der ikke har lyst til at kigge for meget fremad:

- Lige nu vil jeg bare gerne være fuld i aften, og så kan vi tænke på Premier League i morgen, siger danskeren.

Thomas Frank var cheftræner i Brøndby IF i knap tre sæsoner, inden han i marts 2016 sagde op efter sagen om klubbens bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, der havde skrevet kritisk om blandt andet Frank på et fanforum under et pseudonym.

Han blev ansat som assistenttræner i Brentford i december 2016 og siden forfremmet til cheftræner i oktober 2018.

/ritzau/