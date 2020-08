Brentfords danske træner er stolt af sine spillere trods nederlag til Fulham om en plads i Premier League.

Brentford missede tirsdag muligheden for at rykke op i Premier League.

Men London-klubbens danske træner, Thomas Frank, er stadig stolt af sine spillere, selv om det endte med et nederlag til Fulham i kampen om den gyldne billet til Englands bedste fodboldrække.

- Det er selvfølgelig hårdt at tabe en finale som denne efter en tæt kamp, men jeg er ekstremt stolt af spillerne, siger danskeren til BBC Sport.

- Vi er gået fra at være et midterhold til et hold, der i tabellen var det tredjebedste hold. Vi er små marginaler fra Premier League, hvilket er en fantastisk præstation af os.

Brentford fik tirsdag aldrig for alvor gang i offensiven, men lykkedes med at afholde Fulham fra at score i den ordinære spilletid.

I den forlængede spilletid gik det så galt, da Joe Bryan med to scoringer sørgede for Fulhams oprykning, et år efter at klubben rykkede ud af Premier League.

Seneste gang, Brentford spillede i den bedste engelske række, var i 1946/47-sæsonen.

/ritzau/