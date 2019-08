FC København er i Europa League.

Det var med nød og næppe, og københavnerne var banket helt op i ringhjørnet, da Riga FC kom foran 1-0 og pressede på for mål nummer to, som ville sende københavnerne ud. Men FCK stod imod og vandt samlet 3-2.

»Vi havde godt styr på dem, indtil de scorede. Og så blev det jo kaos, fordi de sætter to muskelbundter mere ind. Sten Grytebust har en kæmpe redning, og Pieros misser en chance alene med målmanden. Og så bliver det spændende,« siger Ståle Solbakken og puster ud.

For i omkring det sekund var det, som om ærgrelsen over, at det blev så tæt, forsvandt ud i luften i hallen ved siden af Skonto Stadion.

Og så sugede nordmanden stoltheden ind i stedet.

»Det er jo en fornøjelse at banke den statistik ned i bordet igen. Det er bare en urkraft. Tænk på, hvor tæt på hvor vi var. Med de skader, vi har nu, havde det nok været svært at slå Young Boys, men sikke en statistik. Der er jo kun 10-12 hold i Europa, der har den statistik,« siger Solbakken med et stort smil og fortsætter.

»Den er så dejlig at dunke i bordet foran de spillere, som tvivler. Se nu her. Den eneste træner i verden, der kan garantere europæiske gruppespil. Trækker vi Atalanta, trækker vi Riga. Der er kæmpe forskel på de to. Men vi sniger os videre.«

FC København er dermed en af de hold, der fredag skal trækkes op, når der skal sammensættes grupper i Europa League.

Det betyder, at københavnerne kan se frem til seks kampe ekstra i efteråret.

Det havde man både budgetteret med og sat som målsætning, men alligevel ser FCK-manageren, at det vil blive en fordel for de danske konkurrenter.

»Det er jo prekært. Jeg tror, at FC Midtjylland på den ene side ikke synes, at det er sjovt, at vi klarer den hver gang, men på den anden side kan de se, at vi skal spille seks torsdage nu. Så vi skal steppe op,« siger Solbakken.

Han og FC København sikrer med deltagelsen i den næstbedste europæiske turnering også, at Danmark får vigtige koefficientpoint, som afgør, hvor mange hold der kommer i Europa. FC Midtjylland, Brøndby og Esbjerg klarede den ikke.

Og den norske FCK-boss regner heller ikke med, at der nødvendigvis er hjælp at hente næste gang, der skal puttes point i den samlede danske Europa-taske.

»CV (Carsten V. Jensen, Brøndbys fodbolddirektør, red.) udtalte jo, at de kun skulle tabe med et mål næste år, så det er i hvert fald ikke før om to år, at den hjælp kommer,« siger Solbakken, som også ved, hvad han vil have, når der trækkes lod til gruppen.

En lodtrækning, hvor FC København er helt oppe som andenseedede.

»Vi skal have et hold, vi skal slå. Vi skal have et stjernehold. Og så skal vi have et hold, hvor det er 50/50. Så tager vi en andenplads.«