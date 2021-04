Det matcher med PSG's ambitioner at slå klubber som Barcelona og Bayern München, siger Nasser al-Khelaifi.

Efter den tabte finale til Bayern München i Champions League sidste år er Paris Saint-Germain kun en samlet semifinalesejr fra at nå finalen igen.

Tirsdag aften slog PSG netop Bayern ud af kvartfinalen med samlet 3-3 på reglen om flest scorede mål på udebane.

PSG vadede i chancer i returkampen hjemme, men tabte 0-1.

Det kunne dog ikke ødelægge humøret hos PSG-præsident Nasser al-Khelaifi.

- Jeg er meget stolt af holdet. Vi var det bedste hold i aften og skulle have vundet, da vi havde chancer til at score tre-fire mål, men vi var uheldige.

- Alligevel er vi klar til semifinalen for andet år i træk, og det passer til vores ambitioner om at nå længere og længere, siger Nasser al-Khelaifi i et interview på TV3+.

I denne sæson gled PSG først forbi Manchester United i gruppespillet, derefter blev FC Barcelona slået i ottendedelsfinalen og nu altså Bayern München i kvartfinalen.

- Det viser, at vi har niveauet til at slå de allerbedste, men vi skal fortsætte med at arbejde med de små detaljer for at nå hele vejen og vinde titlen, siger Nasser al-Khelaifi.

PSG-træner Mauricio Pochettino, der tiltrådte i januar, glæder sig på klubbens vegne over succesen.

- Det var en meget fokuseret indsats i en meget svær og hård kamp. Det har krævet hårdt arbejde at nå hertil, stor credit til spillerne. Det er fantastisk for klubben at være nået hertil igen, siger Mauricio Pochettino på TV3+.

I semifinalen venter enten Manchester City eller Borussia Dortmund, der spiller returkamp i Tyskland onsdag efter 2-1 til City i den første kamp.

