Han har spillet Champions League med FCK og været afgørende, men landskampen mod Belgien var der intet, der kunne overgå.

Angriber og Kasper Hjulmands kanin i startopstillingen Jonas Wind var, selv om det blev til et nederlag på 2-4, klar i spyttet, da han skulle vurdere, hvor stort det var at score i en finalekamp om førstepladsen i Nations League-gruppen.

»Det viser en tillid fra Hjulmand, det er en kæmpe kamp, det skal man ikke kimse af. Det er helt klart den største i min karriere, og så er det for landsholdet mod verdens nummer et i en finalekamp. Det er stort, og det er jeg stolt af, men det er bare med at kæmpe videre og gøre det godt for klubben, så jeg kan være med i den næste samling, når det engang sker til næste sommer,« siger Jonas Wind til Kanal 5 og tilføjer om sin egen indsats:

»Det var fornuftigt, jeg synes, at jeg går godt med i spillet og falder ned i banen. Vi snakkede om, at der kunne være plads til mig, hvis jeg faldt ned, så Braithwaite og Yussuf Poulsen kunne løbe i dybden, og så får jeg også scoret, så jeg er fint tilfreds,« forklarer den danske angriber.

Han mener, at de danske farver blev vist godt frem mod det belgiske storhold.

»Jeg synes, vi spiller en god kamp. Der er ikke en finger at sætte på arbejdsindsatsen. Vi møder et klassehold. De er kyniske og scorer på deres chancer, men jeg føler, at vi er godt med. Også i første halvleg synes jeg, at vi spiller fremragende og har chancen for at score til 2-1. Så vi kan godt være stolte af den på et senere tidspunkt, men lige nu er jeg lidt skuffet,« forklarer han til Kanal 5.

Jonas Wind er nu oppe på fire landskampe.

Han scorede også senest mod Sverige i venskabslandskampen på Brøndby Stadion.