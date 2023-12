FC København har taget store skridt det seneste år, fastslår Rasmus Falk efter uafgjort i München.

Godt nok endte kampen med de lidt uglamourøse cifre 0-0. Men når man tager modstanderen, udebanen og forholdene i betragtning var det point, FC København hentede på Allianz Arena mod Bayern München onsdag aften, en af klubbens største bedrifter.

Det mener den rutinerede midtbanespiller Rasmus Falk, der peger på Bayerns utrolige hjemmestatistik i Champions Leagues gruppespil med 28 sejre og en uafgjort i de seneste 29 kampe inden mødet med FCK.

- At vi kan få en uafgjort hernede er en kæmpe præstation. En af de største. Bayern kom jo med, hvad de har, siger Rasmus Falk til Viaplay.

Selv om Bayern München allerede er sikker på at vinde gruppen, stillede holdet med profiler som Harry Kane, Joshua Kimmich og Manuel Neuer i startopstillingen.

- Jeg er rigtig, rigtig stolt. Det er nok et af de sværeste steder i verden at få point. Når man tænker på, hvordan vi blev skilt ad af Manchester City og Dortmund sidste år, så har vi taget et kæmpe skridt, siger Falk.

FCK-træner Jacob Neestrup er tilfreds med, at chancefordelingen i kampen ikke gav indtryk af, at hans hold havde været oppe imod en overmagt.

- De havde bolden meget, men ud fra chancer og afslutninger lignede kampen den kamp, vi spillede mod dem i København, og den var helt lige, siger Neestrup til Viaplay.

Med resultatet er FC København på andenpladsen i Champions League-gruppen inden sidste spillerunde. To hold går videre til turneringens knockoutfase i det nye år.

/ritzau/