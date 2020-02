Stoltheden og glæden over Martin Braithwaites kontrakt med selveste F.C. Barcelona, en af verdens største fodboldklubber, lyser dagen derpå stadig ud af hans nærmeste familie hjemme i Esbjerg.

»Det er jo bare en helt fantastisk historie,« siger hans mor Heidi Braithwaite med et kæmpe smil.

Da rygterne om at den 28-årige danske landsholdsangriber kunne stå over for et overraskende klubskifte fra Madrid-klubben Leganes til giganten F.C. Barcelona tirsdag for alvor begyndte at sprede sig i mediehavet, skrev Heidi Braithwaites en besked til sin søn:

»Hva’ så - er du på vej til Barcelona?« Uden at få svar.

Men det gjorde familien så samme aften, da Martin ringede hjem. Og sagde til sin mor:

»Mutti, der er altså noget om snakken,« fortæller Heidi Braithwaite, der suppleres af sin mand Keith:

»Vi var jo nærmest helt i chok. Sådan: Hvad??,« griner han.

Den var altså god nok.

Torsdag satte Martin Braithwaite sin signatur på en fire et halvt år lang kontrakt med F.C. Barcelona.

Og blev om aftenen officielt præsenteret på græstæppet på sin nye hjemmebane Camp Nou, Europas største fodboldstadion.

»Martin havde ikke sagt noget som helst om, at det her var på vej. Da vi læste om det første gang og snakkede med ham, sagde han, at det havde han overhovedet ikke hørt noget om. Han var bare fuldstændig 'stoneface'. Sikke en knægt, altså,« griner hans far, mens han ryster på hovedet.

Heidi Braithwaite:

»Vi kan jo forstå her bagefter, at han gennem et stykke tid har vidst, at der kunne ske noget. Det må have været forfærdeligt for ham at gå med alene, men meget kan jo gå galt i sådan en proces, så derfor har han ikke sagt noget om det.«

“Det må jo nærmest have været det værste, at han ikke har kunne dele det med nogen. Det var også først i mandags, han fortalte det til sin kone. Men nu er det heldigvis på plads, så nu gælder det bare for ham om at spille noget fodbold,« siger en glad og stolt mor.

Familien i barndomshjemmet i Esbjerg, hvor Martin Braithwaite begyndte at sparke til en fodbold i baghaven allerede som treårig, tilskriver den nyklækkede Barcelona-spillers succes hans klippefaste tro på sig selv. Og så benhårdt arbejde.

»Martin har i mange år trænet ekstra hver eneste dag udover den almindelige træning. Han arbejder så hårdt,« siger hans far.

»Vi er simpelthen så stolte og er bare glade på hans vegne. Det at Martin nu har skrevet den her kontrakt kan jo også være til inspiration for andre. Han har altid sagt, at hvis ikke han skulle tro på det, hvem skulle så gøre det? Det viser jo, at hvis man tror nok på noget og arbejder stenhårdt, så kan det også lykkes,« siger hans mor.

Mens antallet af til lykke-buketter og rødvinsflasker stadig bliver flere på køkkenbordet, håber familien nu på i samlet flok at kunne rejse til Spanien næste weekend, hvor Martin Braithwaites F.C. Barcelona møder de evige rivaler fra mægtige Real Madrid i fodboldbraget El Clasico på hovedstadsklubbens ikoniske stadion Santiago Bernabeu.

»Vi håber selvfølgelig, at vi kan få billetter allesammen. Ellers må det bare blive en anden gang,« siger Heidi Braithwaite.

Mon ikke det lykkes.