Når Stig Tøfting og Thomas Gravesen tørner ud på oldboys-landsholdet, må selv Christian Poulsen acceptere at blive rykket væk fra midtbanen.

Og det gjorde den 39-årige Holbæk-dreng også, som i stedet tog sig af midterforsvaret, da oldboys-landsholdet fredag aften spillede året første kamp i Hedensted.

»De har en højere anciennitet end mig, så det er helt fair.«

Så der går lidt tid, før du får lov at blive rykket derop?

En fokuseret Christian Poulsen til venskabskampen. Foto: Nils Meilvang

»Ja, det gør der,« sagde en smilende Christian Poulsen, som mest af alt bare var glad for at være tilbage i rødt og hvidt.

»Vi har haft en lille pause her på oldboys-landsholdet, så det er dejligt at være samlet igen og med mange af de gamle holdkammerater på landsholdet.«

»Så det er fedt og sjovt,« sagde den tidligere Schalke 04- og Liverpool-spiller efter kampen.

Så det er meget det sociale i det?

Christian Poulsen i kamp mod Hedensted. Foto: Nils Meilvang

»Ja, helt sikkert. Og så er der et rigtig fedt team omkring holdet, som også har været med i mange år, så det er fedt at holde det ved lige.«

Christian Poulsen nåede at spille 92 kampe for landsholdet i perioden 2001-2012. En periode som kan være svær helt at slippe igen.

»Det er jo noget, man ser tilbage på med stolthed. At man var en del af det,« sagde han til B.T. efter kampen og understregede samtidig charmen ved at spille mod et hold fra en mindre klub.

»Omvendt er det også en fed kulisse at komme ud til en lille klub, hvor mange af os også selv er startet. Ofte er der rigtig mange på lægterne, som der også var i dag i Hedensted. Så det gør det selvfølgelig ekstra sjovt, at der er den opmærksomhed omkring det.«

Christian Poulsen spillede hele kampen i oldboys-landsholdets 3-1 sejr over Hedensted. Et oldboyshold, som gav de gamle landsholdsdrenge lidt mere modstand, end hvad de er vant til.

»I første halvleg var det lige lovlig tæt. Men vi fik styr på det i anden halvleg. Andre gange har vi været lidt mere overlegne.«

»Men det var også fedt at få noget god modstand. Selvom de var et oldboyshold, så var de i god form,« sagde Christian Poulsen, som nu glædede sig til hyggen efter kampen.

»Vi skal ind og spise og hygge, og så er der mulighed for at snakke gamle dage og ’catche up’ med de gamle holdkammerater. Det er altid en fornøjelse.«