Fodboldåret 2021 stod i Mikkel Damsgaards tegn, og han erobrede alle danske hjerter med en formidabel EM-slutrunde.

Efterfølgende har han også fået bevis for sit flotte spil med titlen som årets talent, men siden 12. oktober, hvor Danmark spillede VM-kvalkamp mod Østrig, har Sampdoria-spilleren været fraværende med en drilsk skade i knæet, fordi der har været infektion i det.

Kun i forbindelse med prisoverrækkelsen har Mikkel Damsgaard vist sit ansigt frem, men i sidste weekend dukkede et billede så pludseligt op af ham. Her sad landsholdsprofilen på restaurant med vennerne og landsholdskammeraterne Jonas Wind og Andreas Skov Olsen. De fortæller om en spiller, der har gennemgået en svær periode.

»Det, han har været igennem, har heller ikke været sjovt. Ikke at have haft det godt. Det er en speciel form for skade, der har holdt ham ude. Det er selvfølgelig frustrerende,« siger Jonas Wind, der sammen med Andreas Skov Olsen gør deres for at bakke vennen op.

»Vi prøver så vidt muligt at holde kontakt med ham. Vi har vores lille gruppe på telefonen, hvor vi tit skriver til ham, og vi kunne heldigvis alle tre være i København i sidste weekend, hvor vi kunne slå hovederne sammen. Så vi prøver at støtte ham den vej igennem.«

Mystikken om Mikkel Damsgaards skade har været stor de seneste måneder. Den blev ikke mindre, da hans holdkammerat i Sampdoria Antonio Candreva tilegnede en scoring til danskeren med ordene: 'Ikke giv op, 'Miky'. Kom så!', mens han løftede op i en trøje med Damsgaards navn på.

Efter en operation i knæet i november begyndte italienske medier at skrive om et muligt comeback inden nytår, men det var skudt langt forbi, for i januar og februar kom træner Roberto D'Aversa og klubpræsident Marco Lanna med disse nedslående meldinger:

»Jeg kan ikke sige noget om det, fordi jeg ville risikere at sige nogle forkerte ting. Det er lægepersonalets ansvar,« sagde Sampdorias træner, mens det i forrige måned lød sådan fra klubpræsidenten:

»Damsgaard vil næppe kunne vende tilbage i denne sæson.«

I forbindelse med kåringen som årets talent har Mikkel Damsgaard selv udtrykt, at det går bedre med ham, og at han håber at være tilbage snart – men hvad udsigterne er for ham, er Jonas Wind mere i tvivl om.

»Det skal jeg ikke kunne sige 100 procent. Det må han selv eller klubben komme ud med. Så meget inde i det er jeg heller ikke,« siger han og tilføjer om mystikken ved skaden, som flere Sampdoria-folk har berørt:

»Du får ikke ud af mig, hvad der er 100 procent op og ned. Det må de selv komme ud med på et tidspunkt.«

Andreas Skov Olsen kan godt se, at skaden for udenforstående ser mystisk ud.

»Ja, helt sikkert, jeg har heller ikke rigtig fundet ud af, hvad det egentlig er. Det er ikke noget, man ser så tit. Det er ikke, fordi han bare har haft en eller anden ankelskade, så jeg kan godt forstå, at folk har undret sig. Det er noget med nogle bakterier,« siger den tidligere Serie A-spiller, der ligesom Jonas Wind melder Damsgaard i bedring:

»Jamen, han har det godt. Det har været en hård periode for ham, og jeg synes selvfølgelig også, at det er mega synd for ham efter den sommer, han havde. Det lyder, som om det går godt, og at han mangler en måned eller sådan for at komme tilbage på træningsbanen. Det håber jeg.«

»Jeg er heller ikke i tvivl om, at når først hans krop er klar, så går der ikke lang tid, før han har fundet sit niveau igen. For han er et fodboldgeni.«

Indtil da gør vennerne Jonas Wind og Andreas Skov Olsen hvad de kan, for at opmuntre Damsgaard – den fraværende del af de tre musketerer på landsholdet, som de bliver kaldt af landstræner Kasper Hjulmand.

»Det er bare meget med at være der for ham. Det er ikke, fordi han selv er helt ude af den. Han ved godt, at sådan er en fodboldkarriere, og at der kommer op- og nedture, og han er også fast besluttet på, at han nok skal komme tilbage og finde sit niveau igen,« slår Andreas Skov Olsen fast.