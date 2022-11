Lyt til artiklen

I takt med at VM-trupperne rundt omkring i verden bliver offentliggjort, får en håndfuld Superliga-klubber dollartegn i øjnene.

For der er rekordmange penge at score for de klubber, der frigiver spillere til slutrunden. 10.000 dollar (75.000 kroner) om dagen – og det er fra den dag, spilleren møder ind i landsholdslejren – belønner FIFA de klubber, der sender en spiller til Qatar.

Ja, faktisk skal spilleren bare have optrådt i en klub inden for de seneste to år, og så falder der penge af.

Beløbet er historisk højt. Ved VM-slutrunden i Rusland i 2018 lød aflønningen på 8.530 dollar (63.500 kroner) om dagen.

Den nye aflønning betyder, at eksempelvis FC København, der nu med sikkerhed sender Danmarks Andreas Cornelius og australske Mathew Ryan af sted til Qatar, er sikret en daglig indtægt på 150.000 kroner, så længe begge nationer er med i VM-turneringen. Begge hold samles den 15. november, og gruppespillet varer til den 30. november.

Så københavnerne er garanteret 15 dage med 150.000 kroner. Det er 2,25 millioner kroner. Og i en ideel FCK-verden kommer målmand Kamil Grabara med i den polske VM-trup, og Kasper Hjulmand giver Mohammed Daramy og Rasmus Højlund to af de fem resterende VM-pladser – ja, så er de danske mestre sikret 5,6 millioner kroner.

Foto: CLEMENS BILAN Vis mere Foto: CLEMENS BILAN

OB står ligeledes til at skumme fløden. Klubbens tidligere målmandsdarling Oliver Christensen, der nu er fast mand i Hertha Berlin, er udtaget til den danske trup – og da han har optrådt for fynboerne inden for de seneste to år, bliver OB også kompenseret.

Derudover er 'Striwernes' australske venstreback Joel King også VM-udtaget – og meget skal vist gå galt, hvis ikke også Issam Jebali skal med Tunesien til Qatar. Så OB står også til en minimumskompensation på over tre millioner kroner.

Brøndby får også en bid af VM-kagen med udtagelserne af Daniel Wass og Jesper Lindstrøm. Anis Ben Slimane forventes også at komme med for Tunesien.

I alt har FIFA sat 209 millioner dollar – 1,5 milliarder kroner – af til kompensation til klubberne.