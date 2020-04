Daniel Agger foreslog et par steder at gå i byen i København, og pludselig stod Peter Crouch skulder ved skulder med Nicklas Bendtner på en bar.

Det blev starten på en fantastisk weekend.

Sådan fortæller den tidligere engelske landsholdsstjerne selv i sin podcast ‘That Peter Crouch Podcast’, som laves sammen med BBC.

»Jeg har været i Danmark. Jeg var til en polterabend, og sikke et sted København er. Jeg stødte ind i Nicklas Bendtner. Hvis du nogensinde har brug for en i København til at tage dig med i byen, kan jeg stærkt, stærkt anbefale Nicklas Bendtner,« starter Peter Crouch.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Den information er hans medvært ikke specielt overrasket over, for selvfølgelig er det Nicklas Bendtner, man skal ringe til, hvis man skal have en aften med fuld fart i den danske hovedstad.

Men det var bare ikke helt sådan, det gik til.

»Jeg kontaktede ham ikke. Jeg var på en bar, og så stødte jeg tilfældigvis ind i ham. Ja, det er helt ærligt. Jeg spurgte Daniel Agger, hvor vi skulle tage hen, og han fortalte om et par steder,« siger Peter Crouch og fortsætter.

»Og der var han (Nicklas Bendtner, red.). Han sagde, at jeg skulle tage derhen og derhen, og han anbefalede også et par steder mere til dagen efter. Og sikke en tur, vi havde! Jeg vil faktisk gerne takke ham,« lyder det fra Peter Crouch.

Foto: Glyn KIRK Vis mere Foto: Glyn KIRK

Den langlemmede angriber med fortid i blandt andre Liverpool og Tottenham havde altså gjort sit hjemmearbejde inden den polterabend i København, men det var Nicklas Bendtners skyld, at den løftede sig helt op.

»Han var en god fyr. Jeg kendte ham ikke rigtig før det. Jeg var bare stødt ind i ham et par gange. Men vi havde det sjovt sammen,« siger Peter Crouch i podcasten.

At Nicklas Bendtner kunne finde ud af at feste, var hverken Peter Crouch eller hans medvært specielt overraskede over.

Men for Peter Crouch med de 42 landskampe og 22 mål for England er det også vigtigt at pointere en anden ting.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Nicklas Bendtner var en langt bedre fodboldspiller, end folk ønsker at huske ham for.

»Jeg tror, at han selv troede på, at han var en topspiller. Men han blev holdt lidt tilbage af de ting, han selv blev citeret for. For han var en rigtig, rigtig god spiller.«

»Du kan ikke putte ham i kategorien verdensklasse, men han var stadig en top Premier League-spiller. Nogle af de drillerier, han skal høre på, er en smule unfair. Men det handler i bund og grund bare om, at han er ret selvtillidsfuld,« mener Peter Crouch.

Nicklas Bendtner har endnu ikke officielt stoppet sin fodboldkarriere, men den 32-årige dansker har ikke haft en kontrakt, siden hans aftale med FC København udløb ved årsskiftet.