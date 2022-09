Lyt til artiklen

UEFA stod med en lukrativ aftale i hænderne, men den gled mellem fingrene på dem.

Det forlyder fra BBC, der fortæller, at Champions League var meget, meget tæt på at få Crypto.com som sponsor.

Hjemmesiden er verdens førende inden for handel med kryptovaluta, og der var strikket en aftale sammen, der ville kunne tilføre turneringen svimlende 3,7 milliarder kroner.

Men den konvoj af kapital kørte galt på vejen til målet.

Crypto.com var udset til at erstatte den russiske energi-gigant Gazprom, men der var for stor tvivl om platformens juridiske forhold på det internationale marked, fortæller BBC. Det er især usikkerheden omkring, hvad de europæiske lovgivere kan finde på af restriktioner, der har været problemet.

Flere klubber har krypto-aftaler, og det er UEFA's oplevelse, at mange klubber har fyldt hullet fra corona-pandemien med store aftaler fra den alternative valutaform.

Kritikere har udtrykt bekymring over det meget svingende marked for kryptovaluta, og der har været drastiske fald på Bitcoin, Ethereum og andre af slagsen.

Crypto.com har over 10 millioner brugere på verdensplan og er allerede involveret i andre sportslige sektorer såsom Formel 1 og VM i Qatar.

UEFA har nægtet at kommentere over for BBC.