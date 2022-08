Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var ment som en joke.

Men sådan blev det bestemt ikke modtaget, da Gary Lineker under EM-finalen i kvindefodbold ville skrive noget sjovt på Twitter og Instagram.

Den rutinerede tv-vært røg til tasterne, da Chloe Kelly sendte bolden i nettet og hermed sikrede den engelske sejr søndag aften.

Som en del af målfejringen flåede landsholdsspilleren sin trøje af og løb rundt på grønsværen i shorts og sports-bh.

'Lionesses har gjort det, og Kelly er Englands heltinde, ingen bh,' lød det fra Lineker, der hurtigt røg ud i et sandt stormvejr.

Han blev anklaget for at være sexist, og flere skrev, at det er 'skuffende', og at de mente, han burde 'sige undskyld for sin dårlige dømmekraft'.

De vrede kommentarer væltede ind i en sådan grad, at han til sidst valgte at slette sit tweet igen.

'Det var bare et ordspil, der handlede om fejringen. Jeg skriver sådan noget lort herinde konstant, også når det handler om mænd. Jeg har slettet det (tweetet om Kelly, red.), fordi mange ikke har set kampen og dermed konteksten,' har han efterfølgende skrevet.

Chloe Kelly scorede det afgørende mål i EM-finalen. Foto: LISI NIESNER Vis mere Chloe Kelly scorede det afgørende mål i EM-finalen. Foto: LISI NIESNER

På Instagram har Gary Lineker ændret teksten, så den nu lyder: 'Fodbold er et simpelt spil. 22 kvinder jagter en bold i 90 minutter, og til sidst vinder England faktisk,' men de vrede kommentarer til tv-værtens tidligere beskrivelse er stadig at finde.

Det var første gang nogensinde, at Englands fodboldkvinder vandt en større slutrunde. Foran 87.192 tilskuere – rekord for en EM-kamp på tværs af køn – på Wembley slog England søndag aften Tyskland 2-1 efter forlænget spilletid.

Det var efter 111 minutters spil, at Chloe Kelly – der desuden var blevet skiftet ind – sendte bolden i mål.