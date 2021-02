Everton-manager Carlo Ancelotti havde en forfærdelig fredag aften.

For her blev den italienske stjernetræner nemlig udsat for et indbrud i hjemmet i Crosby.

Det skriver det engelske medie Sky Sports.

To maskerede indbrudstyve trængte ind i familiens hjem, hvor de ifølge britiske medier blev mødt af Ancelottis datter, der overraskede de to tyve.

Det fik dem til at flygte fra stedet, men inden da havde de nået at stjæle et pengeskab fra familiens hus, forklarer Merseyside Police.

Det fik dem til at flygte fra stedet, men inden da havde de nået at stjæle et pengeskab fra familiens hus, forklarer Merseyside Police.

Politiet nævner dog intet om, hvorvidt Everton-træneren også var i hjemmet på det tidspunkt.

»Vi søger information, efter et pengeskab er blevet stjålet fredag aften i Crosby,« skriver det lokale politi i en officiel udmelding og tilføjer:

»Tyvene er beskrevet som sortklædte med hvidt print på tøjet samt iført sorte elefanthuer under indbruddet.«

Beboerne i huset er ifølge politiet uskadte, men eftersøgningen er stadig i gang mod de to indbrudstyve.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18:30 lokal tid.

Dermed fik Carlo Ancelotti og familien en skidt optakt til søndagens vigtige Premier League-opgør, hvor Fulham kommer på besøg.

Everton ligger i øjeblikket nummer syv i Premier League.