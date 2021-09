Thomas Tuchel er en fremragende fodboldtræner og et endnu bedre menneske.

Chelsea-træneren har således betalt for en meget vigtig hjerteoperation til sin tidligere husholderskes søn. Det skriver Daily Mail.

Ifølge mediet tog husholdersken konstant ekstra timer for at skrabe penge sammen til operationen. Og da Thomas Tuchel hørte det, tog han sagen i egen hånd.

Det betød, at drengen hurtigere kom på operationsbordet, og han er efterfølgende kommet helt ovenpå igen.

48-årige Thomas Tuchel Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere 48-årige Thomas Tuchel Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Premier League-træneren var efterfølgende ude og udtale, at han var lykkelig over at høre de gode nyheder efter den vellykkede operation.

Husholdersken fik 48-årige Thomas Tuchel for nogle år siden, da han boede i Paris, hvor han var cheftræner i storklubben Paris St. Germain.

Og tyskeren var så tilfreds med sin husholderskes arbejde, at han har givet hende endnu flere gaver – nemlig hendes eget hus på Filippinerne.

Daily Mail tilføjer nemlig, at det altid har været hendes drøm at vende tilbage til Filippinerne en dag. Hun frygtede bare, at han hun aldrig ville have pengene til det.

Dermed kan husholderen nu takket være Thomas Tuchel trække sig tilbage med sin familie.

Thomas Tuchel blev ny cheftræner i London i januar i år. Siden da har han høstet enorm succes og eksempelvis ført Chelsea til en Champions League-triumf.